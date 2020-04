A hétvégén ismét a polgármesterek dönthetnek kijárási korlátozásokról

Több önkormányzat is úgy döntött, hogy a húsvéti hétvége mintájára ezen a hétvégén is szigorítanak a kijárási korlátozáson. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy szombattól meghosszabbították egy héttel a kijárási korlátozást és a polgármesterek a húsvéthoz hasonlóan ezen hétvégén is szigoríthatnak a kormányzat által elrendelt korlátozásokon.