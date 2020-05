Ön is osztogatna tanácsokat ötmilliárd forintért?

A hírportál emlékeztetett rá, hogy ezt az állami céget a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) alapította 150 millió forintos költségvetéssel, és januárban kapott meg székháznak egy budai villát az Istenhegyi úton, amit fel is újítanak.Az Index arra is felhívta a figyelmet, hogy a cégben nincs semmilyen formális funkciója a kormányfő lányának, ugyanakkor vezetőjét, Bata-Jakab Zsófiát a barátnőjeként tartják számon, és Orbán Ráhel a cég reprezentatív eseményein is részt vesz.