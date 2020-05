A remdesivirben nagyon bíznak a tudósok

Az Európai Unió

gyorsított eljárásban vizsgálja a remdesivir nevű szer használatának engedélyezését

a koronavírussal fertőzött betegek gyógyítására – közölte vasárnap a svéd gyógyszerügynökség. A skandináv ország gyógyszerengedélyezési hatóságának járványügyi munkatársa, Charlotta Bergqvist a TV4 svéd televíziós csatornának elmondta, hogy a remdesivir bevezetéséről a döntés néhány napon belül megszülethet.

A hét elején Abe Sindzó japán kormányfő is bejelentette, hogy a remdesivirt várhatóan jóváhagyják a vírus okozta Covid-19 betegség ellen.

A gyógyszert az amerikai Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki az ebola lehetséges ellenszereként. A The New England Journal of Medicine című tekintélyes orvosi folyóirat egy nemrég közzétett tanulmánya szerint a remdesivir alkalmazása

hozzávetőleg 70 százalékban hatékony, de komoly mellékhatásai lehetnek például a vesére nézve.

Vályi-Nagy István, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének főigazgatója a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Magyarország az elsők között vesz részt, Lengyelországgal közösen, a remdesivir intravénásan adható gyógyszer kipróbálásában, a klinikai vizsgálatok most kezdődnek a Szent László kórházban.

Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyelete (FDA) szombaton engedélyezte a remdesivir használatát azon koronavírus-fertőzöttek gyógyítására, akiknek az állapota kifejezetten súlyos – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken este a Fehér Házban.

Az elnök mellett jelen volt az FDA vezetője, Stephen Hahn, a Remdesivirt kikísérletező kaliforniai laboratórium, a Gilead Sciences elnök-vezérigazgatója, Daniel O’Day és Mike Pence amerikai alelnök.

Trump közölte: az FDA arra adta meg az engedélyt, hogy az orvosok sürgős esetekben és súlyos betegeket kezelhessenek Remdesivirrel.

Daniel O’Day rögtön másfél millió ampullát ajánlott fel a szövetségi kormányzatnak, illetve a kórházaknak.

Stephen Hahn úgy fogalmazott: a Remdesivir ugyan kísérleti vírusellenes gyógyszer, de

több az előnye, mint mellékhatásainak hátránya,

ezért döntöttek a bevezetés engedélyezéséről, de csakis kórházi alkalmazásra. Hahn jelentős klinikai eredménynek minősítette a szer kifejlesztését. Mike Pence alelnök közölte: a másfélmillió ampulla Remdesivirt hétfőn kezdik szétosztani a kórházak között. A gyógyszert intravénás injekcióban, tíz napon keresztül naponta adják be a betegeknek. Az eddigi klinikai kísérletek tanúsága szerint legalább négy nappal megrövidíti a betegség lefolyását.

Donald Trump a jelenlévő újságíróknak azt mondta: reményei szerint százezer alatt lesz a járvány halálos áldozatainak száma.

Az Egyesült Államokban – a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint – péntekig 1 millió 100 ezernél is több fertőzöttet diagnosztizáltak, és a járvány több mint 65 ezer halálos áldozatot követelt, ugyanakkor már 161 ezren meggyógyultak a Covid-19-ből.

(MTI)