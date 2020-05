Csaba László: a mindenhatóság mítoszának csúfos vége lesz

Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal – mondta Csaba László közgazdász, akadémikus a Magyar Hangnak adott interjújában. A szakértővel többek között a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről is beszélgettek, ám ezekről lesújtó véleménnyel volt:

„A mostanáig nyilvánosságra hozott gazdaságmentő intézkedések nem igazán hatékonyak, és el is késtek. Ahogy a munkavállalók és a munkáltatók megállapították, már az előtt megbukott az intézkedéscsomag, hogy egyáltalán elindult volna. Ahogy az egészségügyi, úgy a gazdasági intézkedésekből is kiviláglik, nagyon nagy a szakadék a döntéshozók és a döntések által érintettek között. Azt is mondhatnám, párhuzamos világban élnek.”