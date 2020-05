Szijjártó a különleges gazdasági övezetekről: a települések nem feltétlenül tudnak tárgyalni a nagy befektetőkkel

125 ezer munkahelyet áldoz fel a kormány azzal, hogy a gazdaságvédelmi alapból 82 milliárdot irányít át a Budapest-Belgrád vasútvonalra - mondta napirend előtt Keresztes László Loránt. Az LMP frakcióvezetője arról beszélt, hogy a Fidesz ezzel párhuzamosan hatalmas kárt okoz az önkormányzatoknak az elvonásokkal, amelyek végül a helyiek kiszolgálásához nélkülözhetetlen területeket érintik. A politikus arról is kérdezte a kormánypártiakat, hogy a különleges gazdasági övezetekre miért van szükség, ha csak nem azért, hogy tovább büntethessék az önkormányzatokat.

Szijjártó Péter válaszában azt nem árulta el, hogy miért kellett 34 milliárdot elszedni a településektől, hogy aztán a Mészáros Lőrinc részvételével zajló építkezéshez csatornázzák az önkormányzatok pénzét. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a beruházásra igenis szükség van amellett, hogy Magyarországnak szüksége van saját gyártó kapacitásokra is.

Kína semmiképpen sem fog meggyengülni

- jelezte, hogy miért lehet továbbra is jelentős mennyiségű kínai áruval számolni. Szerinte az a tét, hogy a görög kikötőkbe érkező konténereket rögtön Nyugat-Európába viszik-e majd tovább, mint most. Ebbe a versenybe szállna be szerinte Magyarország a vasútvonal felújításával.

A különleges gazdasági övezetekkel kapcsolatos javaslatot azzal indokolta, hogy a települések

nem feltétlenül tudnak megfelelő módon tárgyalni a nagy befektetőkkel,

de a pénz ugyanúgy helyben marad. Csak már nem a település felügyeli, hanem a fideszes megyei közgyűlés, ha megszavazzák a javaslatot.