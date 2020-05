Jobbik: "Kimondjuk: hibáztunk!"

A jobboldali néppárt sajtóközleményét teljes egészében olvashatják:

"Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar történelemben szinte alig találni példát arra, amikor egy politikai szereplő elismerte, hogy hibázott. Főként a mai, magát tévedhetetlennek tartó vezér által irányított rezsim idején ritka az emberi hibák elismerésére. Mindezek ellenére, mi szeretnénk beismerni: hibáztunk, mert nem vagyunk tévedhetetlenek. Emberek vagyunk.

A tegnapi napon az Országgyűlés elfogadta az állami megfigyelőrendszerről szóló 282 paragrafusból álló salátatörvényt. Megváltoztathatatlan tény, hogy a Jobbik - a téma felelősének a javaslata alapján - megszavazta a törvényt. Hiba volt. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a kétharmaddal bíró Fidesz nélkülünk is elfogadta volna azt. Akkor is, ha Orbán rendszerében a korlátlan megfigyeléssel kapcsolatban már rég nincsenek illúzióink, most viszont a salátatörvénybe rejtett paragrafusok ezt legalizálták a szolgálatok számára.

Az a több ezer éves emberi bölcsesség adhat valamekkora mentséget számunkra, miszerint tévedni emberi dolog, de a hibát el nem ismerni ördögi. Ezért kimondjuk: hibáztunk!" - zárják közleményüket.

Az új törvény a keddi naptól felhatalmazza a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot arra, hogy egy esetlegesen Magyarországot érő kibertámadás elhárítása érdekében ellenőrizze az állami és önkormányzati szervezetek elektronikus hírközlési hálózatainak tartalmát.