Elismerte Roderick Duchatelet, hogy hiba volt az újpesti címer megváltoztatása

Az Újpest FC belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet a klub közösségi oldalán feltett videóban vall arról, hogyan szakadt ketté az újpesti klubfutball.

A klub belga tulajdonosa óriási szurkolói felháborodásra, még 2017 nyarán cserélte le a régi történelmi címert, egy Wc-deszkára kísértetiesen hasonló valamire. A klub és a szurkolók közti viszony azóta rendkívül elmérgesedett. A címerbotrányból később bírósági ügy is lett, majd most az alkotmánybíróság előtt hever az ügy.

Roderick Duchatelet most az Újpest FC közösségi oldalán jelezte, hogy elege van az állandó csatározásból.

"Mi készek vagyunk arra, hogy ismét a régi címert viseljük, de nem maga miatt. Ön nem kényszeríthet arra, hogy visszaváltoztassuk a címert. Ha megtesszük, az nem lesz másért, mint a szurkolókért, a klub történelméért és tradíciói miatt"

– üzent a tulajdonos Őze Istvánnak, az UTE klubigazgatójának.

Duchatelet elmondta, hogy a címer váltása mögött több ok is állt. Többek között, dacára annak, hogy rengeteg TAO-támogatást kap az UTE utánpótlás-fejlesztésre, a klub számára nem volt képes első osztályú futballistákat nevelni, ezért döntött úgy, hogy saját utánpótlásklubot alapít az Újpest FC számára. Így az elmúlt években olyan morbid helyzet is előállt az utánpótlásban, hogy az Újpest FC a UTE ellen lépett pályára.

Jelezte, ideje volna egyesíteni a két utánpótlás csapatot annak érdekében, hogy még eredményesebb munka jöhessen létre a IV. kerületben.

A szurkolóknak úgy üzent a tulajdonos:

"Ha és amikor újra a régi címerben szerepelhetünk, töltsétek meg a stadiont és szurkoljatok hangosan, megmutatva, hogy milyen nagyszerű szurkilói vannak a klubnak. Hajrá lilák!"

– zárta szavait magyar nyelven Duchatelet.

Az utóbbi hetekben a szurkolóknak elege lett Őze Istvánból, az UTE klubigazgatójából is. Nemcsak a labdarúgás miatt neheztelnek rá, ugyanis a szurkolók szerint több szakosztállyal is "mostoha módon bánt" a klubigazgató. Éppen ezért kezdeményezték azt, hogy vonják vissza az önkormányzat által 2018-ban neki adományozott díszpolgári címet.

A kezdeményezést hat újpesti szervezett szurkolói csoport, a tábort jelenleg irányító Viola Fidelity, az 1996-ban alapított Korps, az MCMXCII Ultras ultracsoport, a Viola Kaos, az UVB és az Angol Brigád, továbbá a röplabda szurkolók csoportja, az UTE Volley Ultras, valamint az Újpest 1885 Szurkolói Klub indította el.

A szurkolói "felhívás" mellett egy petíciót is elindítottak a szurkolók, ahol várják az aláírásokat, mindazon személyektől, akik elégedetlenek Őze István munkásságával. A kezdeményezők az összegyűjtött aláírásokat május végén juttatják el Újpest polgármesteréhez, Déri Tiborhoz.

Közleményükben a szakmai indokok között szerepel:

a csapatsportágak terén jellemző állandó középszert,

a pénzügyi átláthatatlanságot,

a klub antidemokratikus működését,

a klubigazgató vezetési stílusát és egyszemélyes teljhatalmának kialakítását,

az alulról jövő kezdeményezések rendszeres elfojtását,

a TAO pénzekkel történő gyanús visszaéléseket ,

, a fel nem épült jégpálya -és curlingcsarnok beruházásával kapcsolatos gyanús körülményeket,

a címerper elvesztését és az abba való belenyugvást,

az utánpótlás-képzés minőségének szisztematikus lerombolását,

a kommunikáció teljes hiányát,

a klubvezetés szurkolóellenes magatartását,

a klub biztonsági szolgálatának túlkapásait,

a futsal szakág folyamatos gáncsolását,

a klubon belüli és a klub körüli kicsinyes hatalmi játszmákat és

az egyesületen belüli feudális függelmi viszonyokat.

A Szilágyi úti gyakorló-jégcsarnok és curlingcsarnok építése körül is "furcsa anomáliák" léptek fel. A klubnál korábban nem is volt curling szakosztály, azonban a vezetőség úgy döntött, hogy bele fognak egy csarnok építésébe (közben szakosztály is lett - szerk.). A szurkolók szerint az Őze István által vezetett UTE

egy kizárólag edzések tartására alkalmas jégpálya és egy 72 (!) néző befogadására alkalmas curling csarnok építése mellett döntött.

A kezdetben még 1,15 milliárd forintra becsült, majd a közbeszerzési eljárás második körében már 2,2 milliárd forintra kiírt pályázaton végül a Mészáros Lőrinchez köthető ZÁÉV Zrt. lett a nyertes, nettó 4,68 milliárd forintos ajánlatával. Ennyi pénzért kellett volna felépíteniük a két, egymással szomszédos csarnokot és a 72 darab széket.

A két könnyűszerkezetes csarnokból csupán az egyik, a jégpálya épült meg, az is ráadásul csak félig és öltözők nélkül. Az építkezés félbeszakadt, jelenleg torzóként áll a csarnok a Szilágyi úton. Érdekesség, hogy a szerződés szerint a két csarnoknak 2020. április 30-ára kellett volna elkészülnie, azonban a klub állítása szerint elfogyott a pénz, ezért most az államtól várják a segítséget.

Cikkünk folyamatosan frissül.