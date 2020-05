Jobbik: "Ez sem a kormány sikere!"

A statisztikai adatokra hivatkozva jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár, hogy sikeres volt a digitális oktatás a vírushelyzet alatt, és szerinte a jelenlegi, hazai online rendszer igenis alkalmas a minőségi tanítás kivitelezésére. Ezek szerint az érintetteket megint nem kérdezte meg semmiről - írta közleményében Csányi Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A közoktatási szakpolitikus szerint

Maruzsa Zoltán nem beszélt arról, hogy a digitális oktatásban mekkora áldozatot vállaltak azok a szülők, akiknek gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett pedagógussá válniuk.

"Hatalmas különbségek vannak a családok között: nem mindegy, hogy a szülőknek milyen munkahelye van, hány gyerek tanul otthon, és az sem, hogy technikailag mennyire felszerelt a háztartás a digitális oktatáshoz. A gyerekeknek most sokkal jobban kell a szülői támogatás, mint eddig, hiszen jól megtanulni valamit csak segítő felnőtt támogatása mellett lehet. Ez különösen igaz az alsósokra. Ők még az írás-olvasás területén sincsenek annyira a készségek birtokában, nemhogy a digitális eszközök használatában"

- hangsúlyozta Csányi Tamás.

A jobbikos politikus felteszi a kérdést,

hogyan beszélhet sikeres folyamatról az államtitkár, ha csak a statisztikai és a Krétában megjelenő adatokat ismeri.

"Nem kellett volna inkább felmérni a diákok ténylegesen megszerzett tudását, segíteni a pedagógusok jártasságát a digitális világban, és olyan technikai hátteret biztosítani ehhez az oktatáshoz, amely nem csak a világcégek ingyenes alkalmazásaira támaszkodik? Tisztában van az államtitkár a szülők terheivel, az ő második vagy harmadik „tanítói” műszakjával? Ha Maruzsa szerint sikeres a program, akkor nem ismeri a valós körülményeket! Büszkék csakis a pedagógusok és a szülők lehetnek, méghozzá saját magukra, mert kizárólag rajtuk múlt, hogy a gyerekek tudással gazdagodnak a járványügyi veszélyhelyzet alatt"

- fogalmazott.

Csányi Tamás szerint diákok, szülők és pedagógusok számára is érthetetlennek tűnik, hogy amíg a bölcsődéket és az óvodákat megnyitják, addig a köznevelésben – az okos lány meséjéhez hasonlóan – az „adok is, meg nem is" a jellemző. Most ismét a pedagógusoknak kell kőkeményen dolgozniuk azon, hogy ennek a fura rendelkezésnek a rendkívül homályos utasításait konkretizálják - fogalmazott.

"Aki pedig dolgozott már az oktatásban, tudja, hogy a tanév végén, az utolsó két hétben célként beszélni felzárkóztatásról és javításról finoman szólva is igencsak utópisztikus elképzelés"

- zárta közleményét Csányi Tamás.