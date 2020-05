Megtorpant az ország, de még ma beterjesztik a különleges jogrend visszavonását

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára közölte,

megtorpant az ország,

ezért a foglakoztatási adatok most nem tükrözik az elmúlt tíz év állapotát.

Az államtitkár megismételte, hogy a kormány továbbra is a munkát tekinti a gazdaság alapjának, és értékelése szerint eddig egymillió embernek nyújtott a kormány valamilyen támogatást a munkahelyek megőrzéséhez. Ezzel összefüggésben az államtitkár jelezte, szuverenitási kérdés, hogy a válság nyomán magyar cégek ne kerüljenek külföldi tulajdonba. Mint hangsúlyozta, tiltani nem lehet, és nem is érdemes, hogy külföldi cégek tulajdont szerezzenek magyar vállalkozásokban, de 2020 végéig magyar stratégiai vállalatban csak miniszteri engedéllyel szerezhet tulajdonrészt külföldi tulajdonos. Ilyennek nevezte a vegyi szektort, a védelmi és élelmiszeripart, valamint egészségügyet.

1436 főre csökkent az aktív fertőzöttek száma

Müller Cecília országos tisztifőorvos közlése alapján az elmúlt 24 órában újabb 15 embernél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, s ezzel 3771 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. 8 idős krónikus beteg hunyt el akik, krónikus betegségekben is szenvedtek; 499 főre emelkedett az elhunytak száma, 1836-an viszont már gyógyultan távoztak a kórházból. 436 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztető gépen.

Az aktív fertőzöttek száma 1436 főre csökkent. 41 százalékuk, az elhunytak 60 százaléka, és a gyógyultak 49 százaléka budapesti.

Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy már sokadik napja jóval magasabb a gyógyultak száma, mint az aktív fertőzötteké. Százezer lakosra vetítve 38 pozitív személy jut, ez az arány Budapesten 102, Zala megyében 92, Fejér megye 81 fő. Az új pozitív esetek közül 5 budapesti, 4 Pest megyei.

A tisztifőorvos elmondta, a legnagyobb kihívás az, hogy a zárt közösségekben is növekedjen a gyógyultak és negatív eredmények száma, ezért a szűrővizsgálatok folytatódnak, újabb idősotthonokban, szociális intézményekben tesztelnek. Az érintett intézmények száma nem növekedett, továbbra is 33 ilyen helyről tudni. Különböző mértékű a fertőzöttség az intézményekben. Aki kórházba kerül, csak negatív koronavírus-teszttel térhet vissza a szociális intézménybe, mondta a tiszti főorvos.

Világszerte 346 ezren hunytak el a koronavírus miatt

Müller Cecília szólt a nemzetközi koronavírus-helyzetről is. Elhangzott, hogy 5,5 millió megerősített pozitív eset van a világszerte, és a vírus miatt eddig 346 ezren hunytak el. Az Egyesült Államokban 1,6 millió esetet regisztráltak, közel 98 ezer az elhunytak száma. Brazíliában közel 23 ezer a halálesetek száma. Oroszországban is sok még a megbetegedés,

jelenleg 350 ezer megerősített eset van. Az Egyesült Királyságban, Olaszországban is sok még a pozitív eset, míg Ausztriában 16,5 ezer, a legérintettebb Tirol, Bécs, Alsó-és Felső-Ausztria.

Müller Cecília beszélt a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megjelent hazai szabad vízi fürdőhelyek értékelésről. A tisztifőorvos szerint a hazai fürdőhelyek 90 százaléka jó minőségű, de nemcsak a víz minőségét értékelik, hanem a változásokat is figyelik.

Beterjesztik a különleges jogrend visszavonására vonatkozó javaslatot

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte, ma terjeszti be a kormány az Országgyűlésnek a különleges jogrend visszavonására vonatkozó javaslatot. A beterjesztés tartalmazza azokat a rendelkezéseket, amelyeket a járványvédelmi készültség során is hatályban kell majd tartani.

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa szerint sikerült elkerülni Magyarországon a járvány berobbanását. Ennek nyomán még ma új védőeszközöket szállítanak ki 30 vidéki kórházba. Elhangzott, hogy a védelmi távolság betartását és az idősávok betartását az üzletekben és a védőfelszerelések viselését üzletekben és tömegközlekedésen továbbra is ellenőrzik, az elmúlt 24 órában 16 esetben intézkedtek. 107 esetben tettek eddig feljelentést rémhírterjesztés és közveszéllyel fenyegetés miatt.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília közölte, folyamatosan vizsgálják, hogy milyen egészségügyi ellátásokat lehet fokozatosan visszavezetni, s ez a rehabilitációs ágyakra is vonatkozik. A tegnapi és tegnapelőtti, a megelőző napokhoz képest magas elhalálozási számról a tiszti főorvos azt mondta: magas kockázatú csoportba tartoztak, és meglévő betegségeikhez adódott hozzá a koronavírus.

Kiss Róbert szintén kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szlovák állampolgárok vagy az ott lakcímmel rendelkezők Magyarországra beléphetnek, és ha itt tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát, akkor nem kell karanténba vonulniuk.