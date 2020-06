George Floyd kislánya: Apu megváltoztatta a világot

Sajtótájékoztatót tartott a múlt héten a rendőri brutalitás áldozatává váló George Floyd családja, amelyen a velük jó kapcsolatot ápoló Stephen Jackson is részt vett.

Floyd felesége, Roxie Washington arról beszélt, igazságot szeretne elhunyt férjének.

A nap végén mindenkinek otthon a helye a családjával. Giannának már nincs édesapja. Nem fogja őt látni felnőni, lediplomázni. Ha van valamilyen problémája, ami miatt szüksége lenne az édesapjára, már nem tud hozzá fordulni

– fogalmazott.

A családdal együtt jelen volt a korábbi NBA játékos, Stephen Jackson is, aki Texasban ismerkedett meg George Floyddal és azóta barátok is lettek. A korábbi kosaras leszögezte, hogy minden támogatni fogja a családot és egyengeti Floyd kislányának útját is.

A sajtótájékoztató után Stephen Jackson a nyakába vette Floyd kislányát is, aki több alkalommal is azt ismételgette, hogy

"Apu megváltoztatta a világot."

24.hu nyomán