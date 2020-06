Bár korábban megígérte, még sem változtat az szja mértékén a kormányzat

Nem változtat 2021-ben sem a személyi jövedelemadó mértékén a kormányzat - derült ki a csütörtöki kormányinfón. Egykoron Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt: jövőbeni terveiben az szerepel, hogy az első évtized végére addig csökken az adó, míg el nem éri az egyszámjegyű tartományt.

A 2021-es költségvetéstervezetben az szerepel, hogy

a kormány 2021-ben is fenntartja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszert, ami Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsát (15%) alkalmazza, valamint jelentős családi adó-, illetve járulékkedvezményt biztosít.

Az Mfor rámutat, hogy a kancelláriaminiszter, Gulyás Gergely már 2020 elején arról beszélt, hogy az szja mértéke nem megy le 10 százalék alá. Most már azt is tudjuk, hogy nem is fog változni.

A kormány ráadásul továbbra is kitart az egykulcsos adórendszer mellett, vagyis a tehetősebbek is annyit adóznak, mint a kisebb jövedelemmel rendelkezők, ami nyilván a gazdagabb rétegnek kényelmesebb. A kormány álláspontja szerint ez azért jó, mert így a személyi jövedelemadózás könnyebben követhető és áttekinthető.

A kormány szerint inkább a fogyasztáson keresztül járuljon hozzá nagyobb mértékben a közteherviseléshez a lakosság. Arányosságról ugyanakkor nehezen beszélhetünk, hiszen az emelkedő élelmiszer árak az alacsonyabb jövedelműeket sújtja leginkább.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter leszögezte, hogy pártja már az év elején javasolta, hogy az átlag alatt kereső munkavállalókat mentesítsük az szja megfizetése alól.

"Ezzel a javaslattal a legnehezebb helyzetben lévő dolgozókat azonnali 40-50 ezer forintos béremeléshez juttatnánk"

- emelte ki, hozzátéve: a Fidesz szokásához híven nem támogatta a javaslatot.

A jobboldali néppárt vezetője megjegyezte: látva a jövő évi költségvetést már annak is örülni tudna, ha a saját korábbi javaslatukat támogatnák, ami arról szólt, hogy az szja mértékét 15-ről 9 százalékra csökkentenék.

"Még ezt sem fogják meglépni, márpedig a jelenlegi válságos időkben a dolgozókat tehermentesíteni kell. Pénzhez kell őket juttatni, hogy tudjanak fogyasztani, ezáltal legyen kinek termelni, új munkahelyeket létrehozni. Ha már hagytak több százezret elveszni"

- tette hozzá Jakab Péter.