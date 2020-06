Dupla kezdvezményt jelent, hogy az állami kedvezményekhez igazítják az elektromos autók árát

Nem csak a vásárlók, hanem a beszállítók érdeke is az elektromos autók vásárlására felhasználható állami kedvezmény kihasználása. A portfolio szerint a legmagasabb, 2,5 millió forintos támogatási sáv elérése érdekében több típus árát is csökkentették, így a vásárlók lényegében kétszeres kedvezményhez juthatnak, ami akár 3-4 millió forintot is jelenthet.

11 millió forint a felső határa a kormány által kínált 2,5 millió forintos állami támogatásnak, efölött 15 milliós vételárig 500 ezer forint járhat. A 11 milliós határ felett álló típusok esetében ezért előre várható módon árcsökkentések kezdődtek.

A lap gyűjtése szerint néhány típus így került be a maximális támogatást jelentő zónába, sőt még azon belül is verseny alakult ki:

Peugeot e-208: 7,99 millió forint állami támogatást érvényesítve. (Korában itt az induló ár 11,6 millió forint volt, vagyis az importőr itt 1,1 millió forint engedményt adott.)

Peugeot 2-2008: 8,49 millió forint támogatással együtt. (Korában itt az induló ár 12,1 millió forint volt, vagyis az importőr itt is 1,1 millió forint engedményt adott.)

Kia e-Niro: 8,4 millió forint, támogatással számítva. (Korábban itt az induló ár 11,5 millió forint volt, vagyis 600 ezer forintot engedett pluszban az importőr.)

Nissan Leaf: 8,2 millió forint, támogatást már figyelembe véve.

A cikk szerint jelenleg a legolcsóbb elektromos autó a Skoda CITIGOe, ami 6,6 millió forint helyett 4,1 millió lett a támogatással.