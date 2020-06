Operatív törzs: "Az első hullámot lassan magunk mögött hagyjuk"

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa számolt be a koronavírus-járvány lecsengésével kapcsolatos határrendészeti intézkedésekről. Elmondta, a magyar-szlovák, magyar-osztrák határokon megszűnt az extra ellenőrzés és a magyar-szlovén határszakaszon is enyhült a helyzet. Ismertette, hogy német és cseh viszonylatban is karanténkötelezettség nélkül lehet már utazni.

"Az első hullámot lassan magunk mögött hagyjuk"

- mondta Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján. A tisztifőorvos ezután ismertette a járvány számadatait. Elhangzott, hogy a járvány kezdete óta 4014-en fertőződtek meg, az elmúlt 24 órában hatan. Két, idős krónikus beteg hunyt el, s ezzel 548-ra emelkedett az elhunytak száma.

Jelenleg 385 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

A fertőzöttek 58 százaléka nő, 42 százaléka férfi. Ez ellentétes a legtöbb ország arányaival, ami a tisztifőorvos szerint magyar demográfiai okokkal magyarázható, mivel több az idős nő, mint a férfi. A fertőzöttek negyede 65 és 80 év között volt, 20 százaléka 80 év feletti. 20 éves kor alatt mindössze 88 esetet regisztráltak, 15 éves kor alatt 33-at.

Százezer főre 41 megbetegedés, és 5 haláleset jut Magyarországon.

Budapesten 108, Zala megyében 96, Komárom-Esztergom megyében 94, Fejér megyében 89, míg Pest megyében 45 volt a százezer főre jutó megbetegedések száma.

Világszerte 7 millió pozitív esetet regisztráltak, akik közül 403 ezren haltak meg. A legtöbb fertőzött az USA-ban, Brazíliában és Oroszországban van.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy az idősek otthonából hamarosan kimehetnek a bentlakók, de a látogatás lehetősége már biztosított és a rendelkezéseik alapján a közeljövőben a kijárási tilalom is feloldásra kerülhet.

Elhangzott még, hogy nincs fennakadás a vérellátásban és vérhiány miatt nem maradt el műtét.