Ma temetik Houstonban George Floydot

A texasi Houstonban kedden délelőtt búcsúztatják el, majd helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt afroamerikai George Floydot.

Búcsúztatása helyi idő szerint kedden délelőtt 11 órakor kezdődik. Többen is beszédet mondanak, a fő búcsúbeszédet - csakúgy, mint a minneapolisi emlékünnepségen - Al Sharpton afroamerikai polgárjogi aktivista fogja elmondani.

Floyd koporsóját hétfőn délután ravatalozták fel a The Fountain of Praise templomban, és több ezren lerótták kegyeletüket előtte. Tiszteletének kifejezésére megjelent a balesete miatt kerekesszékbe kényszerült Greg Abbott, Texas állam republikánus kormányzója is. A templom előtt várakozó újságíróknak a kormányzó elmondta, hogy a rendőrségi reformról szóló törvényhozási vitákba szeretné bevonni Floyd családtagjait is.

"George Floyd meg fogja változtatni az Egyesült Államok történelmét, nem halt meg hiába. Élete élő öröksége lesz Amerikának és Texasnak"

- jelentette ki Abbott. Szeretne magánúton is találkozni Floyd családtagjaival, hogy átadhassa nekik azt a texasi lobogót, amelyet halottjuk tiszteletére húztak fel az állam törvényhozásának épülete előtt - tette hozzá. A kormányzó arany- és bíborcsíkos nyakkendőt viselt Floyd tiszteletére, mert ezek voltak a férfi középiskolájának színei.

Az Egyesült Államokban több nagyvárosban - így például az észak-karolinai Fayetteville-ben, Floyd szülővárosában, vagy a kaliforniai Los Angelesben - kedden békés gyászmenetet tartanak Floyd emlékére. Los Angeles belvárosában hétfőn este csendes megemlékezést is tartottak.

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje hétfőn találkozott a Floyd család tagjaival.

A 46 éves George Floydot május 25-én négy rendőr igazoltatta, az úttestre szorították, megbilincselték, s az egyik rendőr, Derek Chauvin a nyakára térdelt.