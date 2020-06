Orbán: "Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg"

"A rendkívüli jogrendre nincs szükség"

- szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt Magyarország" című műsorában.

A kormányfő szerint csupán három dolgot kell fenntartani a jelenlegi helyzetben

az Operatív Törzs állandó működését

A kórházparancsnoki rendszert

Az Országos Tisztifőorvos jogköreit pedig meg kell erősíteni, mindezt már a normál jogrend keretében.

Orbán szerint "a jog és a valóság elválik egymástól", mert a magyar veszélyhelyzetet a parlament megszünteti, de a vírust ez nem befolyásolja.

"A rendkívüli jogrendre nincs szükség, tehát az a jogát a miniszterelnök és a kormánynak, hogy törvényalkotási tárgyakban, kérdésekben törvényeket módosíthat rendeletben, ezt meg kell szüntetni."

Az idősekkel kapcsolatos korlátozásokról azt mondta, hogy sok ezer idős ember életét nem kellene felelőtlen magatartással ismét kockára tenni. Éppen ezért bizonyos időseket védő intézkedéseket fenn kell tartani.

Továbbra sem vásárolhatnak 9 és 12 óra között a 65 éven aluliak A Jobbik országgyűlési képviselője, Lukács László György szúrta ki, hogy a jövő heti "egészségügyi válsághelyzet" kapcsolatos törvényjavaslatban továbbra is szerepelni fog, hogy 9 és 12 óra között továbbra is csak az idősek vásárolhatnak.

A konzultációra úgy reagált, hogy azért van óriási szükség rá, mert segít a járvány elleni védekezéshez. Vélemény szerint a védekezés akkor lehet sikeres, ha sikerül egyetértési pontokat létrehozni, ugyanis a kormány arra számít, hogy

ősszel érkezik a második hullám.

A miniszterelnök szerint miután a járvány második hullámáról a világ orvostársadalma teljes nyíltsággal beszél, ezért készülni kell annak a kezelésére is.

A 2021-es költségvetéssel kapcsolatban azt mondta: nem igaz, hogy kevesebb pénz lesz. Másrészt:

"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg"

– fogalmazott Orbán, hozzátéve: a költségvetési tervezetben van gazdaságvédelmi alap is ezek szem előtt tartásával kell költekezni majd 2021-ben. Emlékeztetett, hogy 2010-ben már meg kellett küzdeni egy válság utáni helyzettel, most is azt az utat akarják járni.

A Budapesttel kapcsolatos kérdésre úgy felelt, hogy szerinte a védekezésben mindenkinek részt kell vennie, „egy csónakban ülünk, együtt sírunk, együtt nevetünk.”

"Az önkormányzatok nem önálló, leválasztható egységek, hanem Magyarország részei, hozzá kell járulniuk a védekezéshez."

A V4-es találkozó tekintetében azt mondta, teljes az egység a négyek között abban, hogy az EU-s járványkezelési alap teljesen ellentétes a magyar szemlélettel. Az ő szemlélete az, hogy elsőként dolgozzunk meg a pénzért, aztán költsük el.

Az uniós szemlélet ezzel szemben a hitelfelvétel.

Ugyanakkor azt elismerte, hogy tenni kell valamit uniós szinten, mert vannak országok, amelyek valóban rossz állapotban vannak. Hozzátette, mi jobban állunk, bár minket