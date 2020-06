Deutsch Tamás szerint a rasszizmus határát súrolják a Magyarországot ért európai bírálatok

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő az Euronewsnak adott interjút, a téma elsősorban a rasszizmus és a Black Lives Matter tüntetések voltak.

A szobordöntögetést a kommunista múlttal helyezte párhuzamba a politikus:

"Olyasmivel találkozik ma az Amerikai Egyesült Államok közvéleménye, olyasmit látnak a nyugat-európai országok, amit mi ötven-hatvan évvel ezelőtt már kénytelenek voltunk megtapasztalni itt Közép-Európában és Kelet-Európában, amikor a kommunisták hatalomra kerültek. Akkor az Internacionálé, az ő nemzetközi himnuszuk szövegének megfelelően úgy viselkedtek, hogy a múltat végképp el kell törölni és a múlt eltörlése érdekében folytatott erőszakos hatalmi törekvésük lesz az utolsó harc, amit meg kell harcolni. És szobrot döntögettek."

Megítélése szerint költői túlzás:

"Azt tudom mondani hogy hogy a rasszizmus elleni fellépés jegyében Churchill-szobrot rombolni ez még a szélsőségesen baloldali és teljesen köldöknézően liberális megközelítésben is túlzás.Tehát jóérzésű baloldali és jóérzésű liberális közéleti emberek is felemelik a szavukat. De ezekkel a jelenségekkel szemben - még egyszer mondom nem a rasszizmus elleni fellépésről beszélünk most, nem az egyenlőtlenségek elleni küzdelemről - hanem arról hogy valójában a rasszizmus elleni fellépés jegyében elfogadható-e, hogy Kolombusz-szobrokat döntögetnek szerte a világon. Megítélésem szerint ez költői túlzás és leginkább a Mao Ce-tung vezette kommunista Kínai Népköztársaságnak a kulturális forradalom során elkövetett és a világ kulturális örökségét támadó fellépésére hasonlít."

A magyar kormányt ért európai kritikákról:

"Amikor az első kérdésében Ön a rasszizmus elleni fellépésről beszélt, akkor azt tudom mondani hogy a rasszizmust súroló az a gyakorlat, ami Európa-szerte a mainstream politikai szereplők az őket támogató megmondóemberek és az ő gondolataikat szajkózó sajtónyilvánosságban bevetté vált. A lehető legdurvább előítéletek mentén kollektív bűnösséget hirdetve egyes országokat kormányokat nemzeteket immár gondolatbűnökkel megvádolva lehet fellépni. Ez a magyarázat. Nem a bizalomról van szó, hanem a Magyarországot is érintő, a rasszizmus határát súroló gondolkodásmódról van szó. Pedig az európai értékek között szerepel az, hogy nem lehet előítéletesen viselkedni, nem lehet kollektív bűnösséget kiáltani és nem lehet egyes nemzeteket ab ovo bűnösnek kikiáltva megfogalmazni a politikai nézeteiket."