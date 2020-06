A Facebook kikapcsolhatóvá teszi a politikai hirdetéseket

A Facebook alapítója, Mark Zuckerberg bejelentette, hogy elérhető teszik a politikai hirdetések kikapcsolását a Facebook és az Instragram felületein - vette észre a 444.hu.

A 2016-os amerikai elnökválasztás óta rengeteg kritika éri a Facebook közösségi oldalt amiatt, hogy sokszor a valóságnak nem éppen megfelelő fizetett politikai hirdetéseknek is szabad utat ad.

„Azoknak, akik már eldöntötték, hogy kire fognak szavazni és csak túl akarnak esni a választásokon: hallunk titeket, ezért bevezetjük azt a funkciót, amivel ki lehet kapcsolni a politikai hirdetéseket”

- írta a Facebook alapítója, Mark Zuckerberg.

A funkciót szerdától kezdve fokozatosan vezetik be, az amerikai felhasználók a beállítások menüpont alatt kikapcsolhatják vagy akár teljesen blokkolhatják is a hirdetéseket, ha pedig újra megjelennének, akkor jelenthetik azokat. Ősztől az USA-n kívül is elérhetővé válik ez a funkció.