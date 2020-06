Sose told fullba a kretént: Már a Trópusi vihar is rasszista

Ami eddig csak poénként hangzott el, most valósággá vált: Ben Stiller mindent és mindenkit kigúnyoló (egyébként tényleg működő) (ön)paródiáját is elérte a roppant felvilágosult nyugati világot nettó tébolyba csavaró kulturális blitzkrieg.

A Netflix szerint az, hogy Robert Downey Jr. feketére maszkírozva játszik a filmben, beleesik a blackface kategóriába, azaz sérti a feketék érzékenységét, és azt az időszakot idézi, "amikor fehérek játszották a feketék szerepeit is" - emlékeztet az őrületről hírt adó 24.hu.

Persze az elmúlt hetek folyamatát ismerve egyáltalán nem meglepő. Mint ismert, ugyanígy járt a Little Britain (Angolkák) és a Mighty Boosh c. brit sorozatok is, majd az UKTV nevű streamingszolgáltató tett elérhetetlenné ideiglenesen egy Waczak szálló-epizódot, bár ez utóbbi visszakerült - magyarázó részekkel ellátva, nehogy véletlenül mást gondoljunk a világról, amit a felvilágosult, progresszív cenzorok szeretnének láttatni.

Megfelelési kényszer? - Leveszi kínálatából az HBO az Elfújta a szelet "rasszizmus" miatt A rendőri brutalitás áldozatává váló George Floyd halála után Amerika elég szélsőségesen reagál az eseményekre. Az egyik oldalon zavargásokba és fosztogatásokba torkolló antifasiszta tüntetések, a másik oldalon pedig felfegyverkező radikális csoportok járják az utcákat az amúgy is fegyverfetisiszta országban.

A portál felhívja a figyelmet arra, hogy a film olyan problémákba is páros lábbal száll bele, ami a mai napig kínos téma Hollywood számára: így például a Robert Downey Jr. által alakított drámakirály, Kirk Lazarus figurája, aki akkora híve a method actingnek, hogy sebészi beavatkozással műtteti át magát feketévé, mert így hitelesebben játszhatja el a fekete katonát. Ennek aktualitását talán nem kell magyarázni, mikor az Oscar-gálán még két éve is az #OscarSoWhite.kitűző volt a legkelendőbb, és azóta is rendszeresen áll a bál amiatt, hogy fehér sztárokra osztanak távol-keleti vagy épp transzszexuális szerepeket.

Ezek persze nem zavarják össze sem a szobordöntögető kulturális kivégzőosztagokat, sem a hozzájuk igazodó jófejkedő multikat. Mert egy olyan világban, ahol a nácizmus ellen küzdő Winston Churchhillből is náci lehet, ott addig sem kell beszélni arról, hogy jelenünkben, itt, 2020-ban miért is csinálnak másodrendű állampolgárokat emberek milliárdjaiból az adókedvezményekkel szénné támogatott multik.

De a Netflix legalább igazán felvilágosult, mert törölt egy ártalmatlan filmet a kínálatából.