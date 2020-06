A dunaújvárosi polgármester rémhírterjesztésért feljelenti a város Fidesz-közeli lapját

Rémhírterjesztésért feljelentem a Dunaújvárosi Hírlapot – közölte Pintér Tamás polgármester pénteken az önkormányzat Facebook-oldalán.

Az őszi önkormányzati választáson győztes jobbikos ellenzéki polgármester azért döntött a feljelentés mellett, mert a személye elleni sorozatos támadások közben a Dunaújvárosi Hírlap egy cikkében szerinte azt állította, hogy veszélybe kerülhet az önkormányzati dolgozók bérének kifizetése.

„Ez hazugság. Hozzászoktam már a hírlap rágalmaihoz, ez az írás azonban súlyos károkat okozott az önkormányzatnak és bizonytalanságot a munkatársaimnak, ezért kénytelen vagyok bírósághoz fordulni.”

- fogalmazott Pintér Tamás, hozzátéve, hogy a cikkben a város ellenzéki vezetésének nyakába próbálták varrni a korábbi fideszes testület idején elindított hitelfelvételt is.

Közölte, hogy a béreket eddig is és ezután is kifizetik, a Fidesztől pedig elvárják, hogy ne terjesszen rémhíreket. A város jogi lépéseket tesz az újságnak nyilatkozó kormánypárti képviselőkkel szemben is, valamint sajtóhelyreigazítási pert indít.

A kormánypárti sajtótermékeket működtető Mediaworks által üzemeltetett dunaújvárosi lap feltűnő szakmai színvonaláról februárban számoltunk be: miután az MLSZ az újpesti Szusza Ferenc Stadiont alkalmatlannak találta a meccsrendezésre, a duol.hu az erről szóló cikkét „Bajban a Lila Majmok” üzenettel osztotta meg Facebookon, majd ezt „A csapat sem jobb, mint a pálya" szövegre módosították, mielőtt végleg letörölték a posztot.