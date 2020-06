Kimaradt az általános iskolás tananyagból az őskor

Miklósi László, a Történelemtanárok Egyletének elnöke arról beszélt az ATV Híradónak, hogy az idén alig fél év alatt átírt és engedélyezett történelemkönyvekből az általános iskolában kimaradt például az őskor és Hammurapi törvénykönyve. Lesz helyette megszépített magyar őstörténet:

- mondta Miklósi.

Gyorselemzésük szerint a tananyag módszertanilag helyenként több évtizedes visszalépést jelent, idő sem lesz a tanévben ennyi ismeret átadására, és a kritikus gondolkodást sem segíti.

Az ATV kérdezte a Köznevelésért Felelős Államtitkárságot is, a következő választ kapták:

"Az említett szervezetek sajnos ezúttal is részesei a szokásos politikai támadásoknak. A politikai támadások hátterében pedig az áll, hogy a módosított Nemzeti Alaptanterv vállaltan hazafias, ezért a baloldal kezdettől támadja azt, ahogy most a tankönyveket is. A módosított Nemzeti Alaptanterv szerint készült tankönyveket az Oktatási Hivatal által felkért 130 szakember, szaktanár fejlesztette ki a kerettantervnek megfelelően."