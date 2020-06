Az Újpest FC belga tulajdonosa Szijjártó Péterrel tárgyalt

Hétfő reggel Szijjártó Péter külügyminiszter saját közösségi oldalára felrakott egy képet, amelyen az Újpest FC belga tulajdonosával, Roderick Duchatelet-vel látható. Azzal a felirattal:

„Bent maradtak - Roderick Duchatelet, Újpest FC”

Természetesen a sajtó és a szurkolók részéről azonnal elindultak a találgatások. Ugyanis, a jelenlegi NB1-ben szinte egyedüliként az Újpest FC az a csapat, ahol nem található (még) fideszes politikus a vezetésben. A Goal.com magyar nyelvű kiadása már odáig ment, hogy saját információi szerint

"Duchatelet közel áll ahhoz, hogy eladja az Újpestet, a fenti mondat pedig azért került ki a Facebookra, mert az üzletnek a bent maradás volt az egyik feltétele."

Az utóbbi időben több alkalommal is felmerült az Újpest FC megvétele, tavaly például Roderick Duchatelet 20 millió eurós (akkori árfolyamon 6,4 milliárdos) árcédulát tett a klubra. Az akkori hírek szerint Orbán Viktor egyik bizalmasa, Garancsi István érdeklődött is a klub megvásárlása iránt.

Arról azonban egyelőre nem tudni, hogy 2020 nyarán valóban megvásárolnák-e a patinás lila-fehér klubot, ám ettől függetlenül is mozgalmas nyár elé nézhetnek a klub szimpatizánsai.

A zuhanyhíradó szerint ugyanis hamarosan bejelentik Litauszki Róbert (Vasas), Zsótér Donát (Honvéd?), Jonathan Heris (Ciprus), Nowotny Soma (külföld), Moussa Traoré és Balázs Benjámin (MTK) távozását is. Így az ideiglenesen kinevezett, de a bennmaradással véglegesített Predrag Rogannak új együttest kell építenie a IV. kerületben.

Érkezőkről is hallani, a klub állítólag két délszláv játékost is kiszemelt. Ezen felül Nikola Mitrovics (ZTE) és Pávkovics Bence (DVSC) neve is felmerült lehetséges érkezőként.