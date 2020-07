A választások előtt egy héttel megjelentetett hazugság miatt sajnálkozik a lakájmédia

Most épp a New Wave Media Group Kft. fejezte ki sajnálkozását, amiért hazudott a Jobbikról. Igaz, ehhez a Fővárosi Törvényszék Ítélete is szükséges volt.

A lényeg, hogy a lakájmédia megsértette a Jobbik jóhírnévhez fűzödő személyiségi jogát azzal, hogy az Origón 2018. március 30-án, alig egy héttel az április 8-ai választások előtt valótlanul állították, hogy "Czeglédy Csaba a Jobbikot is pénzelte", illeve hogy Czeglédy Csaba korábban pénzt adott a Jobbiknak, valamint hogy a párt "megállapodott Czeglédy Csabával abban, hogy a megbízásokért cserébe pénzzel segíti kampányait".

Czeglédy Csaba az MSZP-vel, illetve a DK-val kapcsolatban álló ügyvéd a választások került be a hírekkel azzal, hogy sokadik alkalommal engedték zárták be, majd engedték ki a börtönből. Arra mindenképpen jó volt, hogy tartalmat generáljanak belőle a kormánypárti sajtóban.

Mindenesetre a hazugság tort ült a harmadik kétharmad megválasztásával.

