Ecclestone: Nem az én hibám, hogy fehér vagyok

Bernie Ecclestone nagy vihart kavart, amikor múlt pénteken a CNN sportsnak úgy nyilatkozott, hogy "sok esetben a feketék rasszistábbak a fehéreknél." Igaz, a média nagy része már nem számolt be arról a részről, amikor a Forma-1 egykori mindenható ura arról beszélt, hogy Lewis Hamilton jól teszi, hogy a kiáll fekete közösségekért.

Ismételten megszólaltatták Bernie Ecclestone-t, aki a Mail on Sonday-ben úgy nyilatkozott: tagadja, hogy ő rasszista, kirekesztő vagy akár csak tudatlan lenne.

„Nem vagyok feketeellenes. Sőt, épp ellenkezőleg. Én mindig is pártoltam őket. Ami azt illeti, Lewis édesapja velem akart üzletet indítani, gyártott pár szép evezőgépet"

- szögezte le, hozzátéve: ha feketeellenes lenne, meg sem fordult volna a fejébe, hogy társuljon.

Az utóbbi időben Lewis Hamilton gyakran tűnt fel a közösségi médiában amiatt, hogy Amerikában országszerte tüntetések és zavargások törtek ki George Floyd halála révén. Hamilton több alkalommal is azért fakadt ki, mert a pilóták nem álltak ki hangosan az amerikai fekete közösség mellett. A hatszoros világbajnok pilóta jeles képviselője lett a "Black Lives Matter" kampánynak.

Kiemelte, hogy az évek során sok olyan fehérrel találkozott, akit nem bírt, de egy fekete sem volt, aki ne tetszett volna.

"Párszor ki is raboltak, egy alkalommal három fekete. Kórházba is kerültem, de még azután sem volt bajom a feketékkel. Engem nem érdekel, ha valaki sárga, zöld, barna vagy rózsaszín. Lewisra nem is feketeként gondolok, ő egyszerűen csak Lewis.”