Bernie Ecclestone: A feketék rasszistábbak, mint a fehérek

Az utóbbi időben Lewis Hamilton gyakran tűnt fel a közösségi médiában amiatt, hogy Amerikában országszerte tüntetések és zavargások törtek ki George Floyd halála révén. Hamilton több alkalommal is azért fakadt ki, mert a pilóták nem álltak ki hangosan az amerikai fekete közösség mellett. A hatszoros világbajnok pilóta jeles képviselője lett a "Black Lives Matter" kampánynak.

Az elmúlt hetekben többen is reagáltak a témára, így nem volt meglepő, hogy előbb-utóbb a "régimódinak" tartott Bernie Ecclestone is sorra kerül majd.

A Forma-1 egykori mindenható urát, Bernie Ecclestone-t Amanda Davies, a CNN sport riportere faggatta a rasszizmusról és Lewis Hamiltonról.

“Lewis különleges. Mondjuk úgy, hogy nagyon tehetséges versenyzőként, de most kiderülhet az is, hogy mennyire az szóvivőként. Jól teszi, hogy kiáll ilyenformán is a fekete közösségekért. A Forma-1-nek azonban nem hinném, hogy ez különösebben számítana."