Hollerung Gábor: Morricone a modern filmzene egyik utolsó mohikánja volt

Csoda ember volt, minden elérte a lelkét és a szívét, és arra rögtön tudott zenét írni

- fogalmazott az MTI-nek Koltai Lajos amikor megtudta, hogy hétfőn hajnalban egy római klinikán elhunyt Ennio Morricone. Az operatőr, rendező, Az óceánjáró zongorista legendája, a Malena és a Sorstalanság című filmekben dolgozott együtt az olasz zeneszerzővel.

Rosszul ért a halálhíre, nagyon szerettem ezt az embert, azon túl, hogy fantasztikus három filmet csináltunk együtt, s ebből egyik az én rendezésem volt, a Sorstalanság, ezért is meghatározó az életemben, hogy ő ezt elvállalta.

- fűzte hozzá Koltai Lajos.

A Győri Filharmonikus Zenekarral 2004-ben játszott először Morricone, 2009-ben pedig 12 koncertből álló, három kontinenst érintő turnéra indultak.

Nagy megtiszteltetés volt együtt játszani Ennio Morriconeval. Halála a Győri Filharmonikus Zenekar minden tagját mélyen érintette – mondta Füke Géza, a zenekar igazgatója az MTI-nek.

Füke Géza GYŐR+

Izgultam az interjú előtt, de nem kellett, mert egy nagyon kedves és szerény embert ismerhettem meg.

- mondta az Alfahírnek, Tresó T. Tibor az N1TV szerkesztője, aki 2018 májusában, a Lánchíd Rádió számára készített telefoninterjút Ennio Morriconéval.

Legendás volt arról, hogy csak olaszul beszélt. Az Oscar díj átadón, ahol Tarantino, Aljas nyolcas című filmjéért vehette át az aranyszobrot, egy papírból olaszul olvasta fel a köszönetnyilvánítást. Szóval megbeszéltük, hogy én magyarul kérdezek és a mellettem ülő olasz tolmács fordított a vonal másik végén lévő tolmácsnak, aki csak ezután fordított Morriconénak, de ez nem okozott gondot és végül egy egészen jó hangulatú beszélgetés lett belőle.

A magyar közönség egyenesen imádta Ennio Morricone zenéjét. A legutóbbi koncertjére néhány óra alatt az összes jegy elkelt, de a hazai szimfonikus zenekarok is előszeretettel játszották műveit.

A modern filmzene egyik utolsó mohikánja volt

- mondta az Alfahírnek Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar karmestere. A zenekar repertoárján több Ennio Morricone mű is szerepel.

Hollerung Gábor facebook

Nem terveztünk megemlékezést, de éppen a hétvégén lesz egy filmzene felvételünk, és köztük lesz a Misszió című film zenéje, ami Morricone egyik kedvence volt. Szerintem is az egyik leghatásosabb darabja a mesternek. Ezzel akaratlanul is megemlékezünk Ennio Morriconéról

- tette hozzá Hollerung Gábor, aki szerint Ennio Morricone egészen kivételes beleérző képessége kellett ahhoz, hogy megírja a mára már klasszikussá vált filmzenéket.

Ha Morriconéra nem talál rá a filmzene szerzés, akkor megmaradhatott volna avantgard zeneszerzőnek, így tehát a filmzene, ami egy új találmány a zeneszerzésben Morricone számára egy olyan terület, aminek már előtte is volt klasszikus hagyománya és Morricone ehhez csatlakozott. Ennio Morricone egy olyan sajátos zenei világot tudott teremteni, ami már a spagetti westernnel együtt tért el az akkori hollywoodi mainstreamtől. Nagy veszteség, nagyon fog hiányozni.

- zárta gondolatait Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar karmestere.

Nyugodj békében, Maestro!

Terence Hill így búcsúzott Ennio Morriconéról. Az olasz színész a Nevem: Senki című westernfilm plakátjával búcsúzott, aminek zenéjét Morricone szerezte.

Nevem: Senki facebook

Általános vélemény, hogy a kétszeres Oscar díjas, Grammy díjas, BAFTA díjas és még egy sor elismerésben részesült Ennio Morricone, nem pusztán zeneszerző volt, de a popkultúra ikonja is. Tény, hogy egyszerre lett híres Sergio Leonével és Clint Eastwooddal, filmek százait tette még jobbá a zenéjével, de például Bruce Springsteen, Celin Dion, vagy éppen a Metallica is nagyon sokat köszönhet az elhunyt mesternek. James Hetfield gitáros énekes azt mondta facebook oldalán, hogy a Metallicának szinte már a kezdetektől a Jó a rossz és a csúf című Leone film egyik zenéje az The Ecstasy Of Gold volt az intrója.

Eredetileg egy nagyon félelmetes szalag volt a bevezetőnk. Csak egy szív dobogott egyre gyorsabban. Az akkori menedzserünk ajánlotta a The Ecstasy Of Gold-ot. Amikor első alkalommal használtuk a rajongók egyből megőrültek érte. Azóta ezzel kezdünk és időnként még élőben is toljuk.

- mondta James Hetfield.

Ennio Morricone temetéséről később intézkednek.