Ez lehet az első nézők előtt tartott Forma-1-es nagydíj

Bár még nem hivatalos, de valószínűleg szeptember 13-án még egy versenyt rendeznek Olaszországban, ugyanis Mugello futamot rendezhet, amely egyébként a Ferrari 1000. futama lehet az F1 történetében.

Mint ismert, a koronavírus-járvány miatt átszabott versenynaptár miatt egyelőre még csak 8 európai futam időpontja ismert. A legfrissebb hírek szerint azonban szeptemberben további európai versenyekkel bővülhet a program, és szinte biztos, hogy a szeptember 6-ai monzai futam után Mugello városa fogadja a királykategóriát.

Hamarosan megerősítésre kerül az is, hogy a mezőny szeptember 27-én Oroszországba látogat, amely egyébként a szocsi verseny eredetileg tervezett időpontja is. Ráadásul úgy tűnik, hogy ez lesz az első nézők előtt megtartott verseny is, ugyanis a szervezők a jegyértékesítést is folytatják.

Az orosz verseny után a portugáliai Portimao-ban folytatódhat a szezon október 4-én.

A tervek szerint ezután sor kerülne egy kínai, illetve egy vietnámi futamra is, de erről egyelőre semmilyen új információ nincs. A terv egyébként az, hogy a világbajnokság december 13-án zárul, vélhetően Abu Dhabiban, Bahreinben pedig két futamot is megtartanak november 29-én és december 6-án.