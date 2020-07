Szigorítják a határellenőrzést: karanténba teszik, aki a fertőzöttnek minősített országokból érkezik

Az Operatív törzs javaslatára kedd éjféltől ismét bevezetik a határellenőrzést, de a kormány szerint további hazai korlátozás egyelőre nem indokolt - jelentette be Gulyás Gergely miniszter, a Miniszterelnökség vasárnapi rendkívüli sajtótájékoztatóján.

Ahogy azt már a csütörtöki kormányinfón is elmondta, a kormány figyeli és látja az aggasztó jeleket a nemzetközi fertőzöttségi adatokban. A környező országokban is folytatódott a fertőzöttek számának a növekedése, miközben itthon egyre kevesebb az aktív fertőzött. Mivel garantálni szeretnék a további csökkenést,

a kormány a koronavírus-járvány súlyossága szempontjából három - vörös, sárga és zöld - kategóriába sorolja az államokat és ennek megfelelően korlátozza az onnan érkezők határátlépését.

A zöld kategóriába tartozó országokból továbbra is gond nélkül be lehet utazni, ahol kevésbé súlyos a fertőzés, ott sárga jelzést használnak, vörössel pedig a járvány szempontjából leginkább veszélyes államokat jelölik. Ezt a listát tisztifőorvosi határozatban teszik majd közzé, és ha szükséges, időről-időre módosítják.

Jelenleg ezek az országok tartoznak a sárga kategóriába:

Bulgária

Portugália

Románia

Svédország

Nagy-Britannia

Norvégia

Oroszország

Szerbia

Japán

Kína

USA



Különválnak a szabályok magyar állampolgárok és hozzátartozói, valamint a külföldiek között.

Ha sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről lép be magyar állampolgár, akkor megvizsgálják, ha gyanús, karatnénba kell vonulni.

Ha nem igazolt a gyanú, akkor is karanténba kell vonulni, kivéve, ha az elmúlt 5 napban volt két koronavírus tesztje, ami nem jelzett fertőzést. A sárga országból érkező magyar az első negatív teszt után elhagyhatja a karantént, vörösnél ehhez két tesztet kell elvégezni 48 órán belül.

Külföldiek esetén a sárga országból érkezőnél megegyezik a szabály a magyarokéval, vörös országból viszont külföldi nem léphet be.

A vörös kategóriába tartozó országok jelenlegi listája:

Albánia

Bosznia

Fehéroroszország

Koszovó

Macedónia

Moldova

Montenegró

Ukraja

Ázsia, Afrika és Dél-Amerika összes országa, valamint Ausztrália és Óceánia.

A tranzitforgalom és az áruforgalom a szabályok alól kivételt képez, továbbá a hivatalos út is.

Noha Horvátországban is emelkednek az esetszámok, a fertőzöttek száma alacsony, ezért Horvátország a zöld kategóriában van - mondta Gulyás Gergely. Továbbra is a zöld listán van Szlovénia, Ausztria és Szlovákia is.

Egy kérdésre válaszolva a miniszter tisztázta azt is, hogy ki viseli majd az elvégzett tesztek költségeit. Gulyás azt mondta:

"Mindenki saját felelőssége egy külföldi út, azonban miután vannak előre befizetett nyaralások, a vizsgálatok költségét augusztus 1-ig vállalja a kormány, utána a sárga vagy vörös országokból érkezőknek maguknak kell ezt kifizetni, amennyiben nem akarják kivárni a 14 napos karantént. A tesztelést ugyanúgy a háziorvosnál kérheti mindenki, mint eddig."

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az augusztus 20-i ünnepségek megtartásáról a szerdai kormányülésen döntenek.