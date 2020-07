Pásztor Anna szerint igazságtalan, hogy koncertek nem lehetnek, de például focimeccsek igen

Pásztor Anna attól tart, hogy a jövőben már csak hobbiszinten fognak zenélni - írja az ATV. Az Anna and the Barbies énekesnője a Spirit FM-en arról is beszélt, hogy az együttes tagjainak csaknem fele elment pizzafutárnak, klímaszerelőnek, és felélik a tartalékaikat. A dobosuk például abból él, amit egy kis faház építésére tett félre.

Szerinte a fél éves leállás sok zenekar végét jelentheti.

Vannak olyan törvények, amiket egyszerűen nem tudok elfogadni

- mondta. Pásztor Anna igazságtalannak tartja, hogy nem rendezhetnek koncerteket, miközben ugyanazokon a helyszíneken például futballmérkőzések lehetnek.