Karácsony reményt lát Trzaskowskiban

Facebook-posztban reagált Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere lengyel kollégája, Rafał Trzaskowski elnökválasztási eredményére. Mint arról tegnap beszámoltunk, a Polgári Platform (PO) által támogatott varsói főpolgármestert csak nagyon szoros versenyben tudta legyőzni Andzrej Duda, a kormánypárti Jog és Igazságosság (PiS) jelöltje, az eredmény 51,2-48,8 százalék lett.

Karácsony a közösségi médiában azt írta, szorított barátja sikeréért.

Ha most nem is sikerült beteljesítenie a reményt, mégis elhozta azt sok lengyel demokrata és európai – így magyar – demokrata számára is