Nem bírják elviselni a részeg német és brit turistákat Mallorcán, inkább bezárnak a kocsmák

Mallorca szigetének két városában, Palmában és Magalufban is szórakozónegyedeket zárnak be rendbontó turisták miatt - közölte a Baleár-szigetek kormányának turisztikai tárcavezetője szerdán.

A részegen randalírozó, jellemzően német és brit fiatalok évek óta problémát jelentenek a helyi vezetésnek, azonban most egészségügyi kockázatot is látnak abban, hogy a bulizó turisták nem tartják be a kötelező biztonsági előírásokat.

Iago Negueruela elmondta: a szigetek biztonságos úti célt jelentenek, és azért, hogy ez így is maradjon, a két legnépszerűbb bulizónában nem nyithatnak ki a bárok és szórakozóhelyek. Ezen kívül mindenhol betiltják a vendéglátóhelyeken a hat deciliternél nagyobb poharakat és az extrahosszú szívószálakat, mert ezeket általában többen közösen használják.

A Baleár-szigeteken hétfő óta kötelező minden nyilvános, akár zárt, akár nyitott helyen szájmaszkot viselni függetlenül attól, hogy lehet-e tartani az egészségügyi hatóságok által biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolságot másoktól.