Költségvetési csalás miatt jelentették fel Pocsaj önkormányzatát

Pocsaj település gazdálkodásával, az előző évek pénzügyeivel, annak elszámolásaival nagy valószínűség szerint valami nincs rendben

- mondta Facebook-oldalán megjelent videójában Keresztesy Gergő, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke. Közölte, hogy az I.K.SZ. 98 könyvvizsgáló cég korábban átvilágította Pocsaj bölcsőde fejlesztési programját és hiányosságokat fedezett fel.

A jelentés szerint az önkormányzat a részére a korábbi években kapott támogatásokat nem a rendeltetésüknek megfelelően használta fel, azokkal a támogató szervezetek részére nem számolt el, illetve a fel nem használt támogatásokat nem fizette vissza.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a saját működésének finanszírozása érdekében használt fel olyan támogatási összeget, melyek célzottan érkeztek az önkormányzathoz és nem általános működési célú felhasználásra

- áll a könyvvizsgáló jelentésében.

Keresztesy Gergő ezen megállapítás alapján tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Kértem a nyomozóhatóságot az említett ügyek mentén az önkormányzat átvilágítására, hiszen más bűncselekmények, illetve elkövetési módok is előfordulhatnak

- tette hozzá Keresztesy Gergő. A Jobbik IT elnöke szerint az önkormányzat éveken keresztül nem tartotta be a beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásokat, a leltárt nem készítették el, amivel az önkormányzat vezetése megsérthette többek között a számviteli törvényt is.