A rossz körülmények miatt alig akad gondozó a bázakerettyei szociális otthonban

Rengeteg probléma nehezíti a Zala megyei bázakerettyei szociális otthon dolgozói számára a mindennapi munkavégzést - értesült a Népszava. A lap szerint ugyanis az óriási létszámhiány mellett komoly problémát okoz a gondozottak ellátása is.

Az egyik ott dolgozó szerint például csak papíron vannak elegen, miközben a valóságban csak néhány ember látja el a műszakot.

"A hivatalos beosztás szerint olyanok vannak beírva, akik más intézmények alkalmazottai"

- állítja az egyik ott dolgozó.

A TASZ aztán kikérte közérdekű adatigénylés által a dolgozói létszámot, amelyből kiderült, hogy papíron sincs meg a törvényben előírt létszám. Az intézmény tájékoztatása alapján 141 pszichiátriai betegre 18 gondozó jut az előírások szerinti 34 helyett, vagyis 47 százalékos a hiány.

Miután a TASZ más forrásokból úgy értesült, hogy még a 18-as létszám sem valós, a szervezet kikérte a márciusi beosztást, amit elsőre elutasított az intézmény vezetése. Ám, a TASZ figyelmeztette őket törvényi kötelezettségükre, így végül küldtek egy beosztást, amelyben 18 személy szerepelt. Azonban ezt olyan "ügyeskedéssel oldották meg", hogy neveket nem tüntettek fel, a dolgozókat az ábécé betűivel helyettesítették, így véletlenül sem lehetséges leellenőrizni, hogy a munkavállalók más szociális intézményben be vannak-e jelentve.

A létszámhiányt igazolja az is, hogy többször is előfordult, hogy a 12 órás műszak után éjszakára visszahívtak embereket, mert nem akadt, akit be lehetett volna osztani. Márciusban nem voltunk többen, mint nyolcan-tízen - állították.

Az ott dolgozó munkavállalók a túlterheltség miatt sorra hagyták el az intézményt. Ráadásul az otthon rossz híre miatt alig akad megfelelő képesítésű jelentkező az üres álláshelyekre, képesítés nélküliekkel próbálták feltölteni az állományt. Ez természetesen kihat a gondozottakra is, ugyanis az otthon dolgozói szerint nem megfelelő a gyógyszerezés, a mosdatás-fürdetés, az étkeztetés.

"Nincs megfelelő orvosi háttér sem, az otthon korábbi orvosa május elején távozott, pszichiátert is csak hosszas keresgélés után sikerült találni, de nincs elegendő karbantartó sem

- mondta a lapnak egy másik helyi munkavállaló.

A Népszava szerint tavaly még egy húsevő baktériumfertőzés is nehezítette a munkavégzést a bázakerettyei szociális otthonban, amelyet mind a gondozottak, mind pedig a gondozók közül is többen elkaptak.