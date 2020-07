Csak egy mondatot ért a Kaleta-ügy Polt Péternek

Tekintettel arra, hogy a büntetőügyben jogerős ügydöntő határozat még nem született, felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére jelenleg törvényes lehetőség nincs

- közölte Polt Péter legfőbb ügyész a DK-s Vadai Ágnessel és Arató Gergellyel, miután a képviselők arról érdeklődtek, hogy a Legfőbb Ügyészség kezdeményezi-e a Kaleta Gábor ügyében hozott ítélet felülvizsgálatát.

Noha a válasz feltűnően rövid volt, a kérdések valójában ennél többről, és nem is kimondottan az ismert ítéletről, hanem egy mellékbüntetésről szóltak.

A két ellenzéki politikus ugyanis afelől érdeklődött, hogy egy 2017-ben meghozott törvény szerint azokat, akik 18 éven aluliak sérelmére nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt követnek el, minden 18 éven aluliakkal kapcsolatos munka- és egyéb tevékenységtől, véglegesen el kell tiltani.

Ennek nyomán kérdezték, hogy a Kaleta Gábor ügyében hozott elsőfokú ítélet rendelkezett-e erről a kötelezően alkalmazandó mellékbüntetésről, ha nem, akkor az ügyészség miért nem fellebbezte meg az ítéletet, és terjeszt-e elő a Legfőbb Ügyészség felülvizsgálati indítványt a Kúrián emiatt.

Ezekre Polt Péter legfőbb ügyész a fent idézett egyetlen mondattal válaszolt, tehát túlzás lenne azt állítani, hogy lelkes partnere volt a Kaleta-ügyben turkáló képviselőnek.

Kaleta Gábor, Magyarország volt limai nagykövete számítógépén 19 ezer gyermekpornográf felvételt találtak, akit ezért a bíróság első fokon egy év (két év hat hónapra) felfüggesztett börtönbüntetésre és 540 ezer forint pénzbüntetésre ítélt. Bár az enyhének mondható ítélet a közvéleményt felháborította, a vádlott és védője még így is enyhítésért fellebbezett, míg az ügyész elfogadta az ítéletet.

Az ügy politikai vihart is kavart, melynek nyomán a Jobbik a törvények szigorítása érdekében a parlament elé terjesztett egy törvényjavaslatot, amelyben kezdeményezik, hogy a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekményt 18 éven aluliakkal szemben elkövetőket mindenképpen ítéljék letöltendő szabadságvesztésre. Emellett a jobbikos javaslat differenciálná és megemelné a gyermekpornográfia tényállására vonatkozó büntetési tételeket is, valamint a jobboldali ellenzéki párt a lakosság védelme céljából egy nyilvános adatbázist is létrehozna, melyben a jogerősen elítélt pedofilokat tartanák számon.