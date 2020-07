Bíró László: Hiszek abban, hogy akár ellenzéki, akár kormánypárti győzelem születik, azt tiszteletben fogják tartani a politikai ellenfelek

Időközi országgyűlési választás lesz Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében, mert július elején motorbalesetben meghalt Koncz Ferenc fideszes parlamenti képviselő. Bíró László jelenleg a megyei közgyűlés jobbikos képviselője, a 2018-as választáson ő volt a Fidesz legnagyobb ellenfele, a választók 32%-a támogatta.

Itt, a térségben mennyire érdekli az embereket a politika, a közélet? Odafigyelnek arra, amit a kormány vagy ellenzék mond, vagy inkább a helyi kérdések, problémák foglalkoztatják őket és annak mentén választanak majd képviselőt?

A helyi problémák olyan mélységűek, hogy kevés idejük marad politizálni az embereknek. Nagyon sokan vannak munka nélkül, és akik dolgoznak, azok is csak éhbért kapnak. Hernád-völgyében családok élnek mélyszegénységben.... Nekik a mindennapos léttel kell megküzdeniük, tehát kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy politizáljanak. Én nagyon bízom abban, hogy egyre többen teszik fel a kérdést, hogy nem érdemelnének-e többet, és mi az, amit tenni lehetne ezért.

Hogyan lehet megszólítani a választókat? Mi az, amit felelősséggel meg lehet ígérni?

A 2018-as parlamenti és a 2019-es önkormányzati választás kampányában rengeteg ígéret hangzott el a Fidesz részéről, de ezekből csak nagyon kevés érdemi intézkedés valósult meg. Biztos vagyok abban, hogy a motorbalesetben tragikus módon elhunyt Koncz Ferenc szándéka az volt, hogy a lehető legtöbb ígéretét betartsa, de a nagy részét nem tudta behajtani a kormánypárton – meg volt kötve a keze, kénytelen volt elfogadni annyit, amennyit a kormány adott.

Bíró László Alfahír

Most egy szőlőültetvény kellős közepén beszélgetünk a Tokaji-hegy lábánál. A választókerületben többnyire a szőlészet-borászat a fő munkalehetőség vagy az ipar egyes jelenlévő ágazata is képes munkát biztosítani az itt élőknek?

Ahogy a kérdésben is elhangzott, a választókerület tulajdonképpen kettősséget mutat társadalmi és földrajzi szempontból egyaránt. Tiszaújvárosban, illetve az agglomerációban viszonylag magas az iparosodás. Azonban ott is csak összeszerelő üzemek létesültek. A kormányzat egy olyan Munka Törvénykönyve módosítást fogadtatott el a parlamenttel, amivel az érintett vállalatok sajnos visszaélnek. A dolgozók - mivel meg akarják tartani a munkájukat - kénytelenek elvállalni a rabszolgamunkát. Azért is fogalmazok ilyen erősen, mert valójában elmennek dolgozni, megkapják a kevéske fizetésüket, de olyan alacsony a bérük, hogy hónapról-hónapra élnek. A kormány elvette annak idején a korkedvezményes nyugdíjat is, amire a mi térségünkből is nagyon sokan lettek volna jogosultak… sok itt az igazságtalanság, amit nem lenne szabad annyiban hagyni.

Itt, a tokaji borvidéken is már régi probléma, hogy még fizetnek is azért, hogy a szőlősgazdák ne termeljenek, vagy ha mégis, akkor már ideje korán úgynevezett "zöldszüret" alkalmazásával csökkentsék a termelést. Tehát, még mindig ott tartunk, hogy Tokaj-hegyalján ne termeljenek szőlőt...

Itt, a borvidéken körülbelül 1200 gazdálkodó foglalkozik szőlőtermesztéssel illetve borászattal. Ehhez képest ezeknek a termelőknek több mint a fele bejelentkezett a "zöldszüretre". Ugyanakkor azt is látják, hogy belpiaci intézkedésként van megfogalmazva az, hogy tegyék tönkre a termésüket. Sajnos, már nagyon régóta nem látok olyan kormányzati intézkedést vagy szándékot, ami kiutat tudna mutatni ebből.

Mire lenne szükség, hogy ez megváltozzon végre?

Valós belpiaci intézkedésekre lenne szükség. Magyarországon a “Tokaji” név még mindig nagyon jól cseng. Ha a kormány - a propagandán túl - valós értéket tenne bele a bormarkentingbe, illetve olyan termelési ágazatokkal foglalkozna, amelyhez kötődne a feldolgozóipar és egy újra kiépítendő öntözési rendszer, akkor meggyőződésem, hogy rendeződnének a dolgok.

Vannak a szőlősgazdák között is olyanok, akik a konjuktúra miatt kénytelen voltak feladni a szőlőtermesztést és most futószalag mellett dolgoznak minimálbéren?

A szőlészettel foglalkozók többsége generációk óta próbál ebből megélni. A tendencia szerencsére nem arra mutat, hogy ők beállnának ebbe a rabszolgasorba, bár van ilyen is. Sajnos inkább az a jellemzőbb, hogy elmennek innen nyugatra - Dunántúlra illetve Nyugat-Európába - és csak nagyon kevesen térnek vissza. Ebben az összefüggésben már érzékelhető ennek a demográfiai hatása, de ami még rosszabb, hogy a szakemberek hiánya egyes területeken már komolyabb gondokat okoznak. Itt is nehéz már találni kőművest, villanyszerelőt, festőt, vagy éppen orvost és ápolószemélyzetet.

Ezeken kellene tehát változtatni? Ilyen elvárások fogalmazódhatnak meg az itt élőkben, amikor megkezdődik a kampány?

Igen, de mindehhez szükség lenne végre egy átfogó infrastruktúra-fejlesztésre. Addig ugyanis nem várható, hogy jelentősebb beruházások, fejlesztések érkezzenek a térségbe, amíg nincsenek megfelelő utak. A 37-es út négysávossá tétele már tíz éve csak ígéret a kormányzat részéről... Enélkül nem várható, hogy tőkeerős vállalatok jöjjenek ide, de nem lehetségesek a mezőgazdaságot érintő fejlesztések sem: nincs olyan feldolgozó kapacitás, amely a kisvállalkozásokat hozhatná helyzetbe - holott sokszor hallottuk már a kormányzattól, hogy a kkv szektort ilyen beruházásokkal erősítenék. Ezek a kérdések tehát bizonyosan felmerülnek majd a kampány során.

Milyen kampányra lehet majd számítani? Már a 2018-as országgyűlési választáson is voltak olyan kormánypárti megnyilvánulások, hogy ha nem szavaznak a Fidesz jelöltjére, akkor elmaradnak a fejlesztések, kevesebb forráshoz jutnak az érintett választókerületek, és ez a kommunikáció felerősödött a tavalyi önkormányzati választáson.

Én hiszek abban, hogy a választókerületben akár ellenzéki, akár kormánypárti győzelem születik, azt tiszteletben fogják tartani a politikai ellenfelek. Remélem, hogy a kampány során nem tapasztalok olyan nemtelen támadásokat, amelyeket az önkormányzati választáson tapasztaltam országszerte, amit ráadásul a kormánypárti média is felerősített.

Van elvárás ön felé a szűkebb környezetében azzal kapcsolatban, hogy ismét megmérettesse magát az időközi választáson?

Igen. Bár nemrég temettük el Koncz Ferencet, de egyre többet foglalkoznak ezzel az emberek. Nemcsak a közeli ismerőseim, hanem a közösségi oldalakon is kaptam olyan üzeneteket, hogy örülnének, ha én képviselném az itt élőket a parlamentben. Azt is sokan látják, hogy a kormány lebontja az önkormányzatiságot Magyarországon, ami közvetlenül is érinti az itt lakókat. Ezért a korábban már említett ipari, mezőgazdasági gondok mellett talán az a legfontosabb elvárás felém, hogy ezen próbáljak változtatni.