A Fidesz és a Mi Hazánk bojkottálja a jászberényi közgyűlés működését

Ez lenne a sokat hangoztatott együttműködés?

Tette fel a kérdést közösségi oldalán Budai Lóránt, Jászberény polgármestere, miután a Fidesz és a Mi hazánk Mozgalom ellehetetlenítette a képviselő-testület munkáját.

A jobbikos polgármester arról számolt be, hogy szerdán a testületi ülésen a Fidesz képviselőcsoportjából csak Tamás Zoltán frakcióvezető jelent meg, ám a második napirendi pont után - megzavarva a tanácskozást - távozott az ülésteremből. Dobrán Gyula, a Mi Hazánk képviselője még a második napirendi pontot sem várta meg, rögtön az első előterjesztést követően elhagyta a Városháza nagytermét.

Budai Lóránt szerint a kormánypárt és a Mi Hazánk ezzel a helyi háziorvosokat és védőnőket érintő fontos kérdések megvitatását akadályozta meg.

Tisztelt fideszes képviselő asszonyok és urak! Ez szolgálná a város érdekét? Önök tényleg erre kaptak felhatalmazást?

- írta Facebook bejegyzésében Budai Lóránt, Jászberény polgármestere.

Korábban tatabányán hasonló helyzet alakult ki, amikor a fideszes helyi ellenzéki vonult ki. Akkor egy olyan nyilatkozat felfogadását tárgyalta a közgyűlés, amelyben elítélik az önkormányzatok megsarcolását, a városokat sújtó megszorításokat, amelynek nem burkolt célja, hogy ellehetetlenítsék az ellenzéki vezetésű városokat, még akkor is, ha a fideszes vezetésű városokat is be kell áldozni érte. Az ülés alatt azonban folyamatosan hagyták el a termet a Fidesz képviselői és végül csak két kormánypárti képviselő maradt benn, de nem szavaztak így a közgyűlés nem volt határozatképes.