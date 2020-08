Jön a Dirty Dancing folytatása az eredeti színésznővel

Egy ideje lehetett hallani pletykákat, miszerint készül az eredeti Dirty Dancingnek a folytatása, most hivatalossá is vált, sőt azt is tudjuk, hogy a főszereplője ismét Baby lesz, Jennifer Grey megformálásában.

A rendezői széket az Eleven testek direktora, Jonathan Levine foglalja el, míg a 60 éves Jennifer Gray a főszerep mellett az executive produceri feladatokat is ellátja majd. Jon Feltheimer, a Lionsgate vezérigazgatója a készülő produkcióról azt nyilatkozta, hogy pontosan az a romantikus, nosztalgikus film lesz, amire a rajongók évtizedek óta várnak.

Nem tudjuk ezúttal Babyt ki emeli majd a magasba Patrick Swayze után, de jobb lesz, ha óvatosan teszi, ugyanis nehezen tudjuk elképzelni, hogy Gray ugyan olyan hajlékony lenne, mint 1987-ben.