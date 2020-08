Gazdaságvédelmi alapból milliárdok a Fidesz „elitképzőjének”

A Tihanyi Alapítvány ismét kap, és nem is keveset: a kormány a gazdaságvédelmi alapból 36 milliárd forintot csoportosított, s adott pénzbeli vagyoni juttatásként az alapítványnak, ami egyébként korábban állami Mol- és Richter-részvényekkel, valamint budai ingatlanokkal is gazdagabb lett.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat az idei költségvetésben szereplő gazdaságvédelmi alapot 41,3 milliárd forinttal csökkentette, az így felszabaduló pénzből 36 milliárd 18 milliót kapott a Tihanyi Alapítvány.

Ez a pénzjuttatás igen kiemelkedő támogatás: a Tihanyi Alapítvány összes bevétele 2017-ben 595 millió, 2018-ban 652 millió forint volt, ebből támogatásként 555 milliót, illetve 610 milliót kaptak az alapítvány 2018-as beszámolója szerint.

Az MCC-t a sajtóban fideszes háttéremberként emlegetett Tombor András, valamint Tombor Balázs alapította 1996-ban. Tombor András neve egyébként onnan is ismerősen csenghet, hogy olybá tűnik, hitelezte Habony Árpádot. Mellékesen megjegyzendő: az alapítvány kuratóriumának elnöke Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, egyik tagja pedig Szakács Áron, aki a Miniszterelnökség felügyelete alatt működő, uniós programok lebonyolításában részt vevő Széchenyi Programiroda Nonprofit kft. ügyvezetője.

A Magyar Közlönyből pedig az is kiderül, májusban a Kormány az állam nevében csatlakozott a Tihanyi Alapítványhoz, s arról is döntöttek, hogy az több mint 81 millió, A-sorozatú Mol Nyrt.-részvényt, s több mint 18 millió, C-sorozatú Richter Nyrt.-részvényt kapjon vagyonjuttatásként. Ehhez pedig ingatlan is dukált: a Budapest I. kerület, Szent Sebestyén köz 1., Budapest I. kerület, Somlói út 49–53., Budapest I. kerület, Alsóhegy utca 10–16. szám alatti állami tulajdonban álló ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel csatlakozói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adták.