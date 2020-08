Pénteken újra demonstrálnak a vásárosnaményi kórház megnyitása érdekében

- mondta közölte az Alfahírnek nyilatkozó Dr. Sápi Mónika, aki főszervezője a vásárosnaményi kórház fekvőbeteg ellátás beszüntetése miatt indított demonstrációnak. A "Nem adjuk a kórházunkat" Facebook-csoport vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy tegnap volt az a határidő amit a két héttel ezelőtti demonstráción adtak, de az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) válaszra sem méltatta a korábban elküldött levelüket, amelyben a fekvőbeteg ellátás újraindítását és a teljes járóbeteg rendelést kérték a városban és a környékbeli falvakban élők. A helyi kórház vezetése ugyan válaszolt, de csak egy semmit mondó, konkrétumokat nem tartalmazó levelet kaptak a felhívásukra.

Ezért ígéretünkhöz híven újra demonstrálunk a kórház bejárata előtt most pénteken délután 4 órakor. Erre a tüntetésre nemcsak civil felszólalókat hívtunk meg, hanem a politikai pártokat is. Smuck Erzsébet (LMP), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Lukács László (Jobbik), és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere már vissza is jelzett, hogy eljön. Hívtuk Tilki Attilát a térség fideszes képviselőjét és Filep Sándor szintén fideszes polgármestert, hogy jelenjenek meg és mondjanak beszédet, azonban tőlük még nem kaptam választ.