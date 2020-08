Rendesen beleszállt az EMMI a PDSZ-be: szerintük a pedagógusok ismét csak politizálnak

“A PDSZ politikai alapon, a szakmaiságot nélkülözve fogalmazta meg közleményét, amelynek egyetlen célja, hogy feszültséget keltsen a köznevelés szereplőiben és reflektorfénybe hozza a mérhetetlenül alacsony támogatottságú szakszervezetet” - írja mai sajtóközleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete finoman szólva sem elégedett a kormány iskoláknak kiküldött járványügyi protokolljával: az intézkedési tervet hajmeresztőnek tartják és felhívták a figyelmet arra, hogy olyan előírásokat fogalmaz meg, amelyekhez a feltételeket nem biztosítja (például homloklázmérők), miközben sok intézményben még a gyerekek kézfertőtlenítése sem biztosított.

Az EMMI közleményében azt írja, a PDSZ reakciója nem meglepő, számítottak rá. „Ha mi valamilyen kérdésben A-t mondunk, ők biztosan B-t.” Úgy vélik, a most megküldött közlemény is rengeteg valótlanságot tartalmaz, valódi javaslat nélkül. “A PDSZ állításával ellentétben az iskolákban ugyanúgy érvényes az 500 főnél nagyobb rendezvények tilalma, emellett a kisebb rendezvények megtartására is részletes megelőző javaslatokat tesz a dokumentum” - írják.

A Kásler Miklós által vezetett minisztérium közleményét azzal a korábban már hangoztatott kommunikációs panellel zárták, miszerint “‘A kiadott járványügyi protokoll elsődleges célja a köznevelésben dolgozók és tanulók védelme, az oktatás folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása, a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése.”