Elhunyt a kétszer is az év legjobbjának megválasztott fitneszedző

A Magyar Testépítő és Fitness Szövetség közösségi oldalán tegnap este számolt be arról, hogy életének 52. évében elhunyt Koós Katalin.

"Gyászol a magyar és a nemzetközi fitneszcsalád"

- írták.

Elhunyt Koós Katalin... Gyászol a magyar és a nemzetközi fitneszcsalád. Életének 52. évében elhunyt Koós Katalin. A... Közzétette: IFBB Hungary Official – 2020. augusztus 28., péntek

A szakember 2018-ban és 2019-ben is az év edzője volt Magyarországon, és elévülhetetlen érdemei vannak a hazai gyerekfitnesz elindításában is. Koós Katalin a felnőttek között is maradandót alkotott, tanítványai közül Ágoston Dorottya világbajnoki dobogós volt, Szabó Nikolett abszolút fitnesz Európa-bajnoki aranyérmet nyert, Keszei Korina pedig Eb-ezüstöt szerzett.

Koós Katalin nemzetközi pontozóbíróként is tevékenykedett, 2000 óta dolgozott a hazai szövetségnél.

Úgy tudjuk, halála teljesen váratlanul érte kollégáit és tanítványait is, ahogy arról a Szövetség is ír, Koós Katalin egy gyors lefolyású súlyos betegség után egy budapesti kórházban hunyt el.