Nem csak elvették a vérplazmadonorok fizetségét, de a gigahasznot is offshore cégből veszik fel

Offshore adóparadicsomból veszik ki sok százmilliós profitjukat az egyik legnagyobb vérplazmás cég tulajdonosai, derül ki 24.hu oknyomozó cikkéből. A vérplazma-trükk a NER egyik leggátlástalanabb húzásaként vonulhat be a történelembe.

A cikk szerint a Plasma Expert Kft., Magyarország egyik legnagyobb, emberi vérplazmával kereskedő cége tavaly már 3,6 milliárd forint árbevételt ért el, a magyar piaci körülményeket ismerve jellemző módon egy év alatt megduplázta a forgalmát, a nyereségét pedig megnégyszerezte. Ez 810 millió forint profitot jelent.

A vérplazmából egyetlen csepp sem segítette a magyar gyógyszeripart, valójában a teljes készletet exportra vitték.

De nem csak a plazma ment külföldre, hanem a magyar donorokon keresett pénz is: a cég egy sornyi cégátadós trükk után végül az Egyesült Arab Emírségekben találta magát, egy szabadkereskedelmi övezetben bejegyzett céghez, a Golden Bay Trading FZE-nél – derítette ki a lap.

Egy értelmetlen és rosszindulatú kormányrendelet miatt hiány lett az életmentő vérplazmából A vérplazma az emberi vér egyik alkotórésze, amit erre specializálódott cégek pénzért cserébe vesznek le az ügyfelektől. A plazmát ezután eladják gyógyszergyártó cégeknek, akik a mesterségesen elő nem állítható anyagból életmentő készítményeket gyártanak, például vérzékenyeknek, máj- és vesebetegeknek, immunbetegeknek, vagy akár égési sérülteknek, szervátültetetteknek.

De miért a vérplazma-ügy az egyik legfelháborítóbb húzása a Fidesz-kormánynak? Egyáltalán mi közük lehet hozzá?

A vérplazma-adás egy elég jól fizető mellékest jelentett a kispénzű embereknek, alkalmanként (havonta többször is) 8-12 ezer forintot kaphatott az, aki hajlandó volt ezzel a némileg kellemetlen eljárással segíteni az egészségügyet. Ausztriában ennél is többet fizetnek, mennek is a buszok a magyar donorokkal.

Majd négy évvel ezelőtt létrejött az Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak üzleti köréhez személyi szálakon át köthető Plasma Expert nevű cég, amivel nem csupán a NER tette le névjegyét a szakmában, hanem ezzel szinte egyidőben a kormány is beavatkozott a piaci folyamatokba. 2017-ben hoztak egy minden logikát nélkülöző rendeletmódosítást arról, hogy a plazmás magáncégek nem fizethetnek akármennyit a donoroknak, csak a minimálbérhez kötve, akkori értéken 3665 forintot.

Mivel a kormánynak sem haszna, sem érdeke nincs abban, hogy egy magáncég mennyit fizet egy magánszemély donornak a tűvel való szurkálásért, már akkor rendkívül gyanús volt, hogy az új piac profitmaximalizálása miatt avatkoztak be.

Nem meglepő, hogy az ezzel kapcsolatos kérdésekre a parlamentben sem tudtak értelmezhető választ adni.