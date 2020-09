Ejtette a rendőrség a Karácsony tavalyi kampányredezvényét megzavaró motorcsónakos trollok elleni vádat

A 2019-es önkormányzati kampányt egy igencsak emlékezetes momentum kísérte, amikor is az akkor még főpolgármester-jelölt Karácsony Gergely Trip-hajón tartott programbemutatóját egy letakart lajstromszámú motorcsónakból, a jármű elejére rögzített óriási hangfalakból jól ismert cirkuszi zenét bömböltetve, álarcos, kapucnis, napszemüveges trollok zavarták meg. Az egyszerre felháborító és ijesztő akciót elkövetők ellen Tokody Marcell, a Jobbik fővárosi képviselője feljelentést is tett.

Tavaly decemberben még arról szóltak a hírek, hogy gyanúsítottként hallgatott ki valakit a rendőrség az ügyben, mivel a letakart lajstromszám miatt nem lehetett azonosítani a járművet, ami felvetette az egyedi azonosító jellel való visszaélés gyanúját. A szóban forgó bűncselekmény pedig akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Nem bűncselekmény, de még csak szabálysértés sem történt

Nos, nem sokáig kellett a vélhetően megrendelésre dolgozó, “bátor” trolloknak aggódniuk, ahogyan Orbán Viktor egyszer mondta, “nix ugribugri”: a Népszava szerint ugyanis a rendőrség sajátos érvelésre hivatkozva ejtette az eljárást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a lapnak küldött válaszleveléből kiderült, “nem követett el bűncselekményt, de még szabálysértésről sem lehet beszélni annak a motorcsónakosnak az esetében, aki tavaly megzavarta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt dunai kampánynyitó rendezvényét.”

A Népszava kiderítette, a csónak tulajdonosa és az akciót elkövető férfi egy bizonyos Á. Zoltán, aki “meglepő” módon a fideszes XXI. kerület cégének, a Csepeli Városgazda Zrt.-nek az alkalmazásában áll, valamint az egyik népszerű Duna-parti vendéglátói egység csoportvezetője.

Mást gondolt eredetileg a BRFK

Mivel a hajó lajstromszámát kitakarták, a csónak tulajdonosával szemben a rendőrség eljárást kezdeményezett, ám ezt azóta megszüntették. A BRFK érvelése szerint a kishajókra nem vonatkoznak olyan szigorú szabályok, mint például az autósokra, akinél a rendszám letakarása simán kimeríti a bűncselekmény fogalmát.

A Büntető Törvénykönyvben külön passzus szerepel az egyedi azonosító jellel való visszaélésről, ebben az olvasható, hogy bűncselekmény, ha valaki ilyen jelet eltávolít vagy meghamisít. A Kúria nyilvánosan elérhető ítéletei alapján általában 250-300 ezer forintra büntetést kapnak azok, akik ilyet követnek el.

A cikk szerint a rendőrség döntése azért is fura, mert eredetileg a BRFK is úgy gondolta, a motorcsónak esetében is ilyen visszaélésről lehet szó, ezért is indított ezen a jogcímen vizsgálatot.

Túl kicsi a csónak: ez volt a mázli?

A BRFK egy olyan miniszteri rendelkezésre hivatkozott, miszerint a 20 méternél kisebb hajókra (az érintett motorcsónak 5,2 méter) kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak a feliratozásnál, ugyanakkor az érvelés erősen sántít, tekintve, hogy a rendelet az is szabályozza, az ilyen járműveken is

"jól olvashatóan és letörölhetetlen módon" fel kell tüntetni a nevet vagy a jelet.

A lap felhívta Á. Zoltánt, aki az évente komoly támogatásban részesülő Csepeli Utánpótlás SE munkatársa is, hogy megtudja, miért követte el az akciót, ám mielőtt letette volna a férfi a telefont, csak annyit mondott, “Nem tudom, miről beszél! Nincs ellenem eljárás!”