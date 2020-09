A Békemeneteket szervező CÖF idén már 100 milliót kapott a Szerencsejáték Zrt.-től

Nyilvánosságra hozta a Szerencsejáték Zrt. a legújabb támogatási listáját, amin ezúttal is érdekes, ugyanakkor korántsem meglepő, a NER-holdudvarába tartozó nevek tűntek fel. A június havi adatok alapján a legnagyobb kedvezményezett a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány lett, amely 551 millió forint szponzorációs támogatást vághatott zsebre. Az alapítvány kuratóriumában Vitézy Dávid és Ganczer Gábor mellett az állami Hungexpo Zrt. vezére is megtalálható.

Nem járt rosszul a békemenetek szervezője, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF) sem, akiket valamiért kifejezetten szeret az állami szerencsejáték-szervező: a tavalyi 70 millióhoz képest idén már 100 millió forintot kaptak.

A listán megtaláljuk még az Edda mögött álló P. Management Kft.-t is, akiknek 78,7 millió forintot fizettek ki szponzorálási szerződés formájában. Apropó, zenekarok: éppen múlthéten számoltunk be arról, hogy koronavírus-járvány ide vagy oda, a NER egyik kedvenc zenészének, Kovács Ákosnak is leesett áprilisban egy 40 milliós reklámszerződés a Szerencsejáték Zrt.-től.

A májusi szerződéslista talán egyik legérdekesebb kontraktusa a Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft.-vel kötött megállapodás, amelynek keretében 20 millió forint támogatást nyert el. A cégnél 2015 óta dolgozik Szijjártó Péter külügyminiszter testvére, Szijjártó Sarolta, aki 2017-től pedig a vállalkozás operatív igazgatója. A cég nem először kapott pénzt egyébként a Szerencsejáték Zrt.-től: 2016-ban 5 milliót, 2018-ban 71 milliót, tavaly pedig szintén 5 millió forinttal tolta meg őket az állami cég.

(24.hu)