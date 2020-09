Mohács volt jegyzője annyira elégedett volt a munkájával, hogy prémiumot adott magának

A mohácsi önkormányzat munkája kapcsán egyre több aggályos kérdés merül fel, miután augusztusban Csorbai Ferenc polgármester méltatlanság okán menesztette a 15 éven keresztül helyi jegyzőként tevékenykedő Kovács Mirellát, akinek ezzel a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetői megbízatása is megszűnt.

A kirúgott jegyző, akit felvettek a megüresedett pozíciójára

Egy kis időre, ugyanis nem sokkal a kirúgását követően Dr. Partos János, a Baranya Megyei Önkormányzat jegyzője a menesztett jegyzőt augusztus 4-től újra felvette a HVI élére. A polgármester ezt követően feljelentést tett Kovács Mirellával szemben, annak gyanúja miatt, hogy olyan projektek ügyében állapított meg beosztottainak célfeladatokat, amelyek már lezárultak, így feladat sem lehetett velük.

Időközben új fejlemény állt be az ügyben, és a Hírklikk birtokába került dokumentumok szerint, a volt jegyző saját magának is célfeladatokat állapított meg, vagyis saját magát is premizálta, nem csak volt kollégáit. A jogszabály szerint, a jegyző, mint a polgármesteri hivatal vezetője, a köztisztviselő részére rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg, aminek a teljesítése a munkaterhét jelentősen meghaladja. Ezt hívják célfeladatnak.

Három táblázat majdnem 600 ezer forintos prémiumért

Mint arra fény derült, a jegyző saját magának állapított meg célfeladatot, vagyis prémiumot. Kovács Mirelláék is érezhették ennek törvénytelenségét, így a szerződést az összes többitől eltérően, Szekó polgármester írta alá dr. Kováccsal, amiből kapásból kettő is akadt.

Az egyik szerződés szerint, 2019.04.01.-től kellett egy adatbázist készítenie arról, hogy a saját településén a közszolgáltatásban dolgozónak mi az iskolázottsága, szerény 597 ezer 500 forintért. A jegyző ezért az összegért cserébe legalább villámgyorsan végzett a munkával, ugyanis május 28-ra azt teljesítette.

Aminek minőségén látszik is a gyorsaság: Az adatbázis csupán három darab táblázat, mivel a tartalomjegyzék és fedlap nélküli nyolc oldalas anyag első négy oldala szó szerint megegyezik a jegyző másik külön szerződött tanulmánya oldalaival.

A volt jegyző rekordgyorsasággal került vissza a helyi önkormányzat vérkeringésébe

Érdekes megjegyezni, hogy a Fideszhez közel álló Mirella menesztésének kapcsán, a kormánypárt emberei úgy fogalmaztak a sajtótájékoztatón, hogy valószínűleg a döntés a közelgő őszi választásokkal kapcsolatos csalás előkészítése lehet az MSZP részéről.

Abban persze nem láttak furcsaságot és ellentmondást, hogy egy a függetlenségét megkérdőjelezhető, nyomozás alatt álló, menesztett jegyzőt, aki másfél évtizedig fideszes vezetőség alatt dolgozott, pillanatok alatt visszahelyeznek a Helyi Választási Iroda élére.

Schwarcz-Kiefer Patrik, a Jobbik Baranya megyei önkormányzati képviselője és ellenzéki társai ezért levélben dr. Partos Jánoshoz, a megyei önkormányzat jegyzőjéhez fordultak, hogy megtudják:

Hogyan lehet, hogy dr. Kovács Mirella menesztett jegyzőnek péntekről szombatra meglett az erkölcsi bizonyítványa, ami szükséges ahhoz, hogy felvehessék.

Hogyan lehet, hogy a jogász állásra egy nap alatt kiírta a hivatal a pályázatot, dr. Kovács Mirella erre pályázott is, és az rögtön pozitív elbírálásban is részesült? Ha mégsem így történt, mennyire tekinthető szabályosnak dr. Kovács Mirella alkalmazása?

Hogyan lehet, hogy a megyei önkormányzat egyik munkatársa, dr. Kovács Mirella sajtóhírek szerint nyomozásban érintett? Lesz-e ennek bármilyen következménye?

Ellenőrizte-e bárki, hogy dr. Kovács Mirella hogyan végezte a munkáját Mohácson jegyzőként?

Mohácson a 2019-es őszi önkormányzati választásokon Csorbai Ferenc (MSZP) azt követően válhatott a Duna-parti település polgármesterévé, hogy egyedüli ellenfele, a várost 1998 óta irányító, a posztért újrainduló Szekó József (Fidesz-KDNP) szeptember végén elhunyt; az őt indító szervezet pedig mást nem jelölhetett az idő rövidsége miatt. Szeptember 27-re írták ki a helyi időközi választás dátumát.