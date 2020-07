Mohács: Ahol a támogatásra létrehozott ingyenes fodrászat is fizetős?

Magyarország legdélebbi Duna-parti településének, Mohácsnak a közösségi házában található egy "szellem" fodrászat, ami a helyi roma önkormányzat elnöke, Kovács István keze alatt üzemel. A közösségi platformokon is hirdetett szalonnal csak egy gond van, hogy állítólag fizetős szolgáltatást nyújtanak, holott önkormányzati épületben hatóságilag gazdasági tevékenységet folytatni tilos. A Mohácson "szájról-szájra" terjedő fodrászat felkutatására indultunk, megpróbálva kideríteni: vajon az időközi önkormányzati választások jelöltjével, a Fideszes alpolgármesterrel, Pávkovics Gáborral remek kapcsolatot ápoló Kovács István fodrászata tényleg illegálisan folytatja tevékenységét.

A kilenc és háromnegyedik fodrászat

Bár a helyi lakók számára köztudott a fodrászat pontos helye a Jókai út 32-es száma alatt található CKÖ Klubházban, érkezésünkkor mégsem volt könnyű rátalálni, ugyanis sem az ingatlan kapuján, sem pedig a belső udvarban található bejáratán nem szerepel kiírás, céglogó, vagy nyitvatartási információ. Szerencsére egy ott élő útbaigazított minket, így megpróbálhattunk bejutni a szalonba, ami zárva volt.

A CKÖ Klubház, amiben a fodrászat üzemel

Előzetesen megszereztük a fodrászat telefonszámát, köszönhetően Kovács Lászlónak, aki korábban egy Facebook- bejegyzésben reklámozta a szalont. Bár hívásunkat felvette egy hölgy, amint a helyszínről érdeklődtünk megszakadt a vonal. Az elmúlt napokban többször is újrahívtuk a számot, kisebb sikerekkel, ugyanis elsőre azt elárulta a nő, hogy itt, telefonon és Messengeren lehet hozzá bejelentkezni a Jókai út 32-be, de ismét szétkapcsolt a vonal. Később visszahívott, akkor már arról tájékoztatott bennünket, hogy időpontot mégsem tud adni, mert hirtelen kiderült: már nem foglalkozik hajvágással. Megkérdeztük azt is, hogy akkor a közösségi házban üzemelő szalonba máshoz tudunk-e időpontot foglalni, ekkor már váltig állította a szalon nem a közösségi házban van, az pedig lehetetlen, hogy a fodrászat Facebook-oldalán ez a cím szerepeljen.

Akció! Ingyen vágás 2500 Ft-tól!

Az önkormányzat épületében üzemelő fodrászat Facebook-oldalát alaposabban végigböngészve megakadt a szemünk egy képes hirdetésen, amely amellett, hogy tartalmazta a fodrászat pontos címét és az általunk is hívott telefonszámot, az árakat is feltüntette. Ebből kiderült: tavaly szeptemberben például az alaphajvágást 2500 Ft-ért, míg a hölgyek által kedvelt hajhosszabbítást 8000 Ft-tól vállalták a szalonban.

A fodrászszalon hivatalos Facebook-oldalán található árlista

Egy roma sztereotípiákra építő promó videó is megerősíti, hogy a fodrászatban pénzért cserébe hajat vágnak, amit a helyi roma önkormányzati képviselő, becenevén Kákó Ricárdó tett közzé. A videó egy részében, miután Ricárdó megragadja a "kuncsaftot" a nyakánál fogva, majd bevonszolja jól kivehető útvonalon a fodrászatba, elhangzik az a mondat:

"remélem, van nálad pénz"

A szalon, amit állítólag tehetséges gyerekek támogatására hoztak létre

A roma önkormányzat elnökét is felkerestük az üzlettel kapcsolatban, aki elmondta, hogy tudomása van a szalonról, az ő felügyelete alatt működik. Ezt tehetséges gyermekek támogatására hozták létre és a helyiek közül bárkit szívesen látnak, aki el akarja sajátítani a frizurák vágásával kapcsolatos technikákat. Hozzátette, hogy természetesen az igénybe vett szolgáltatásokért fizetni nem kell, az oktatás is díjmentesen folyik.

Szó sincs arról, hogy fizetni kellene érte. Ezt mi találtuk ki. Semmi olyanról nincs szó, amiről a pletykák terjednek (vagyis, hogy gazdasági tevékenységet folytatnak a szalonban - a szerk.)

Állítása szerint az önkormányzat mindenről tud. Fel is kerestük első körben az aljegyzőt, hogy megtudjuk, van-e tudomása az önkormányzatnak a közösségi házban működő képzésről, arról, hogy pénzért cserébe nyújtanak szolgáltatásokat, s ha igen, akkor a hivatalos engedélyeket megadták-e erre. Keléné Dr. Péter Éva közölte velünk, hogy erről a fodrászatról nincs tudomása, ő ebben a kérdésben nem érintett és továbbirányított minket a városfejlesztési osztály működési engedélyekkel, telepengedélyekkel foglalkozó munkatársához. Erdélyi Endre szerint a szolgáltatások nem engedély- és bejelentés-kötelesek, így tájékoztatást nem tud adni. Amikor arról kérdeztük, hogy, ha gazdasági tevékenységet folytat a fodrászat egy önkormányzati épületben, akkor arról kellene, hogy legyen dokumentáció, annyit válaszolt:

"itt kellene valamilyen szerződésnek lennie",

hozzátette teljesen más területen tevékenykedik (kereskedelmi ipar, szállások), így információja nincs az üggyel kapcsolatban, ami azért is lehet, mert szerinte nem engedélyköteles a fodrászat, csak a vásárlók könyvét kell hitelesíteni a működéséhez, majd a kört bezárva, visszairányított minket Keléné Dr. Péter Évához, hozzátéve, hogy tudomása szerint az aljegyző foglalkozik a szerződéskötésekkel. Az aljegyző újbóli felkeresésünkre azt tanácsolta tegyünk egy hivatalos bejelentést az önkormányzatnál és akkor kivizsgálják az esetet, majd érdemben megválaszolják számunkra, vagyis előrébb nem jutottunk a kérdéseinkkel, és bár Kovács István azt állítja, a hivatalban tudnak a tehetséges gyermekeket felkaroló szalonról, több napnyi telefonhívást követően csak azt a választ kaptuk az általunk keresett hivatali személyektől, hogy nekik ehhez semmi közük. És akkor felmerül a következő kérdés is: ha tényleg gazdasági tevékenységet folytatnak az üzletben, ami "hivatalosan" egy segítő program részét képezi, akkor vajon bérleti díjat fizetnek-e a szalonért.

Bár Kovács István korábban reklámozta a közösségi felületén a szalont, amikor szembesítettük vele, hogy árlista szerepel a fodrászat oldalán arra kért minket, küldjük át neki a bejegyzést, és ha ez tényleg így van, beszünteti annak tevékenységét.

Ha Kovács István és a Fidesz összefogása olyan jól fog működni, mint a fodrászat, akkor újabb veszedelem vár a térségre

Mohácson a fodrászszalonon túl is akadnak érdekes és ellentmondásos esetek: Kovács István, akit a mohácsi nagybőgősként is szokás ismerni, például idén márciusban ünnepelte zenei karrierjének 50. évfordulóját, aminek apropóján nagyszabású koncertet szervezett sztárvendégekkel, miközben, úgy tudjuk, a helyi lakosok egy részének még tűzifára sem telik. Az eseményt természetesen Áder János és az időközi önkormányzati választások fideszes jelöltje, Pávkovics Gábor sem hagyhatta ki. A roma önkormányzatának vezetője és az utóbbi politikus közötti jó viszonyra utal Kovács István hetekben közzétett Facebook-posztja is, amit azóta a durva hangneme miatt törölt.

Kovács István törölt bejegyzése

A félelemkeltő kiírással az önkormányzati vezető tulajdonképpen a roma közösséget igyekszik a térség fideszes jelöltje felé terelni olyan fals információk közlésével, minthogy a Jobbik 2008-2009 között fehér Magyarországot követelt, illetve a köztudatban romagyilkosságokként elhíresült eset a párthoz köthető. Bár a Jobbik rengeteg pert nyert azzal kapcsolatban, hogy semmi közük nem volt az esethez - ezt akkor bíróság is többször kimondta -, amikor rákérdeztünk, mindezt mire alapozza:

tényekkel tudom alátámasztani az állításaimat: videó és hanganyagokkal, amiket a megfelelő időben nyilvánosságra hozok majd.

Egy későbbi bejegyzésében már azt is kijelenti, hogy a jobbikosok a mai napig azon vannak, hogy "lemészárolják a cigányságot" - ezzel kapcsolatos megkeresésünkre reagálta, hogy ilyet nem állított - így a baloldal és a Jobbik összefogása sok jóra nem vezethet Mohácson. Kovács kiírásából kiderül, hogy a romákért és mély szegénységben elő emberekért dolgozik nap mint nap, ha ehhez hozzávesszük a tehetséges gyermekek állítólagos "támogatására" létrehozott ingyenes, mégis fizetős fodrászatot, vagy a riogató hangvételbe csomagolt hamis információkkal operáló "kampány" megnyilvánulásait, mint példát, akkor nem biztos, hogy a helyi lakosoknak ténylegesen ilyen "segítségre" van szükségük a jövőben.