Legalizálta az online bántalmazást Dancsó Péter?

Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.

Dancsó Péter munkásságán hosszasan lehetne polemizálni, az egykor egyszerűnek ható, de humoros filmkritikusból mára egy Youtube-díva lett, aki többnyire fikázós-alázós videókkal próbálja kiszolgálni tinédzser közönségét. Ám úgy tűnik, kissé túltolta azt a bizonyos biciklit Dancsó Péter, amikor is egy "különösen furcsa" 14 esztendős fiút állított ki gúny tárgyának.

Talán a 14 esztendős Udvardi Péter sem gondolta komolyan, hogy hónapokkal az indexes videója után is felkapottak lesznek a vele kapcsolatos kontentek. Mint ismert, Péter szemben korabeli társaival inkább azon szorgoskodik, hogy Almásfüzitő élhető község legyen. Saját erőfeszítéseinek köszönhetően a maga egyszerű módján, de elérte, hogy lecseréljék a vasúti megálló tábláját, ugyanis kiderült, hogy MÁV-nál még azt sem tudják pontosan, hogyan kell leírni az "Almásfüzitő felső" állomás nevet. Mindezen felül pedig arra is tettrekész, hogy kijavíttassa a közútkezelővel az úthibákat.

Udvardi Péter egy különc gyerek, hiszen a legtöbb tizenéves nem feltétlenül a közügyekkel foglalkozik, nem Magyarország alaptörvényét olvasgatja és nem is a brit királyi családdal levelezik és ez nem is baj. Ezen sorok írója sem azon morfondírozott akkortájt, hogy mégis mivel fogja felnőttként eltölteni az idejét. Ugyanakkor régen rossz, ha az Udvardi Péter-féle különc gyerekekből gúnyt űzünk. Miért is?

Mert nem lehet azért gúnyt űzni valakiből, mert 14 évesen másként éli meg a hétköznapjait, mint mások. Az meg egészen hihetetlen, hogy valakit tényleg azért basztatnak (elnézést a kifejezésért - szerk.) egyesek, mert már 14 évesen el tudja dönteni, hogy mivel szeretne foglalkozni felnőttként. Micsoda bűn...

Ellentétben viszont rendkívül káros az, amit most Dancsó művelt. Ugyanis a tinik körében rendkívül népszerű Dancsó Péter gyakran védekezik azzal, hogy a videói kizárólag poénokat tartalmaz. Azonban az ilyen viccekből szokott az iskolákban kialakulni később a széleskörű iskolai bántalmazás. Azt az érzést kelti, hogy az online bántalmazással tulajdonképpen semmi gond nincsen, hiszen úgyis csak poén, azt meg ugye mindenki szereti. Ugyanakkor ez egy elég rossz út, hiszen ami egyesek számára vicc lehet, az mondjuk esetleg az elszenvedő számára lehet komoly sérelem is, és ne feledjük, hogy egy 14 éves srácról beszélünk, akinek az életkorából adódóan, még sokat fog fejlődni a személyisége.

Továbbá az sem elhanyagolható tény, hogy Dancsó az utóbbi években azzal szerzett hírnevet, hogy olyan tartalmakat gyártott, ahol a társadalom számára kevésbé értékes személyeket figurázott ki. Azzal, hogy Udvardi Péter is ebbe a körbe került be, nyilvánvalóan azt az érzést keltheti, hogy a fontos társadalmi értékeket felmutató srác valójában egy értéktelen senki.

A videó kikerülésének napján a kommenteket olvasva ráadásul rengeteg olyan tini hozzászólt, akik nem túl szép jelzőkkel illették Udvardi Pétert, így sajnos kijelenthető, a videó elérte azt a nem kívánt hatást, amitől a legjobban tartani lehet.

Dancsó ezt elkúrta, nem kicsit, hanem nagyon.

A több mint 1 millió feliratkozóval rendelkező Dancsó Péter úgy döntött, hogy azzal szolgálja ki legjobban nézőközönségét, ha egy 14 esztendős fiú beszédmódján, ambícióin és tettein élcelődik. Lássuk be, ez egyrészt ízléstelen, másrészt elképesztően gyerekes.

(Frissítés: Dancsó Péter levette a videóját a Youtube videómegosztóról.)

Félreértés ne essék, aki látta Dancsó Péter egykori munkásságát a karrierje kezdetén, az tudja, hogy személyében egy rendkívül intelligens srácról beszélhetünk, aki valahol és valamikor félrecsúszott és úgy döntött, hogy mainstream tartalmat fog gyártani, akármibe is kerül. Dancsó nem azért csinálta ezt a videót, mert minden áron meg akart alázni egy gyereket, feltehetően már meg is bánta tettét, hanem azért, mert egy olyan szerepben akar tetszelegni, amely számára a lehető legtöbb feliratkozót hozza.

Igazi kérdés mostanra az, hogy képes lesz-e arra, hogy felvállalva hibáját, bocsánatot kérjen attól a sráctól, aki igazából nem ártott senkinek.

A Dancsó Péter jelenséget egyébként Puzsér Róbert foglalta össze a legjobban. Puzsér annyit mondott:

"Sebestyén Balázs és Istenes Bence azért játsszák jól a szerepüket, mert nincs bennük kétség arról, hogy a hitványságuk érték. Dancsó Péter viszont örökké szenvedni fog ebben a szerepben, mert legbelül pontosan tudja, hogy ez nem érték és még csak nem is Dancsó Péter."

