Bíró László: Összefogunk a közös célért

A BAZ megyei időközi országgyűlési választás jelöltjeiről készített összefoglalót a 24.hu. A voksolást október 11-én tartják, a tét pedig a kétharmad lehet.

A Fidesz négy héttel a tragédia után a bejelentette, hogy Koncz Ferenc harmincéves lányát, Zsófiát indítja az időközin.

Koncz Zsófia jogot végzett Pesten. Egyetemistaként lépett be a Fidelitasba, alelnökségig vitte, ebbéli minőségében került be először a sajtóba: a 2015. március tizenötödikei szétfütyült Orbán-beszéd után társaival létrehozta a „provokátorfigyelőt”, és arra buzdította az ország fideszeseit, hogy jelentsék fel náluk mindazon baloldaliakat, akik „szét akarják verni mások rendezvényét”. Az oldal lényegében el se indult, ugyanis a balos elhajlással nem vádolható Péterfalvi Attila adatvédelmi ombudsman jogsértőnek minősítette azt.

Koncz Zsófia Alfahír

Koncz Zsófiáról ezután 2018 őszén lehetett hallani, amikor kiderült, hogy Magyarország washingtoni nagykövetségén lett külpolitikai munkatárs. Mivel a sajtóval csupán pár fájón komfortos, a Fidesz-médiában abszolvált interjúban érintkezik, nemhogy fogalmunk, még benyomásunk sincs, milyen ember ez a széles mosollyal közlekedő Koncz Zsófia, mit gondol a világról, a választókerületéről, az övéi által „moslékkoalíciónak” nevezett ellenzéki összefogásról, s az olyan nyomdahibákról, mint hogy a szórólapján piros-fehér-zöld helyett az olaszos zöld-fehér-piros trikolór látható.

A 24.hu is felajánlott egy beszélgetést, de a sajtóelhárítással egy mókás/udvarias SMS-ezés során csupán addig jutott a lap, hogy

„Koncz Zsófia jelölt napi programjának zsúfoltsága nem teszi lehetővé az Ön által kért személyes találkozót, ugyanakkor továbbra is felajánljuk Önnek, hogy ha megküldi kérdéseit exkluzív válaszokat és fotót kap kizárólagos felhasználásra.”

Ezt a 24.hu nem vállalta arra hivatkozva, hogy nem a Fidesz kommunikációs munkatársainak szakmai teljesítményére, hanem magára Koncz Zsófiára kíváncsiak.

A BAZ-i időközire másik öt jelölt is kandidált, izgalmas/vicces/elgondolkodtató emberek, komikus/tragikus életfordulatokkal, velük a napi programjaik zsúfoltsága dacára sikerült találkozni; vegyük sorra őket.

Kezdjük Koncz Zsófia egyetlen esélyes kihívójával, az ellenzék közös jelöltjével: a jobbikos Bíró Lászlóval. A lap szerint Bírón nem múlik az összeborulás, ő ott tart, hogy

a kampányban örömmel, szeretettel fogadom még a helyi DK-s aktivisták segítségét is. A hatalmas ideológiai szakadékot úgy hidaljuk át, hogy nem hozzuk elő a vitás kérdéseket, se a határon túli magyarok kettős állampolgárságát, se az én rossz mondataimat, hanem összefogunk a közös célért. Működik a dolog.

Bíró László Alfahír

Bíró László Tiszaújvárosban nőtt fel (amúgy ez a választókerület központja); munkás is, földműves is. Szakközépben érettségizett, gépész, utóbb mindenféle mezőgazdászi végzettséget szerzett, majd pályázatíróit is, azóta ebből él, plusz mellékesbe’ gépekkel kereskedik, s a szülői hagyományt folytatva maga is dinnyézett.

Láttam, ahogy szakad le a vidék, szegényednek az emberek, nő a bűnözés, szélesednek a szegregátumok. Azt még elviseltem, hogy a traktoromból egyre gyakrabban leszívták a gázolajat. De az betette a kaput, amikor egy végigdolgozott éjszaka után a nagybani piacról hazaérve az a kép fogadott, hogy egy ötvenszer százötven méteres területen valakik végiglékelték az összes dinnyémet, úgy negyven mázsát, csak hogy megtalálják azt az egyet, amit befaltak, és tudtam, olyanok tették, akiknek munkát adtam, akikkel együtt rakkoltam, akikkel együtt ettük az ebédünket a földön ülve. Kiakadtam.

A lap beszámolt a megyei közgyűlési tag Bíró László programjáról amelynek egyebek mellet része a szegénység felszámolása, az éhbérek megszüntetése, a mezőgazdaság, a szőlészet rendbetétele, az oktatás, az Európai Unió amely értékelése alapján nem az Európai Egyesült Államok, és még egy sor szociális, illetve társadalmi kérdés.

Bíró Lászlóval kapcsolatban kitérnek arra is, hogy a Fidesz adminisztratív okokra hivatkozva tette lehetetlenné, hogy hivatalosan a Jobbik jelöltjeként mérettesse meg magát.

A két legesélyesebb után a 24.hu bemutatta Sóváriné Bukta Erikát, a Demokrata Párt jelöltjét is. Az online lap arra hívja fel a figyelmet, hogy Sóváriné keveset szól, dacára annak, hogy civilben harminc éve biztosítási üzletkötő, mely szakmának mégiscsak a verbális meggyőzés a legfőbb fegyvere.

A politikába úgy keveredtem, hogy az egyik kolléganőm a Demokrata Párt alelnöke, együtt biztosítózunk.

- nyilatkozta a 24.hu-nak Sóváriné Bukta Erika.

Sóváriné Bukta Erika Farkas Norbert/24.hu

Sóváriné állítása szerint jóban van a Koncz családdal és azért politizál, mert demokratikus reményt akar építeni. A reményépítésnek 2018-ban veselkedett neki, ekkor csatlakozott a Demokrata Párthoz, s az országgyűlésin rögtön rajthoz is állt itt, a borsodi hatosban. Összeszedte az induláshoz szükséges ötszáz ajánló aláírást, de eztán csupán 122 szavazatot, 0,2 százalékot szerzett.

Váradi Gábor nemzeti dzsoggingfölsőben áll a 24.hu fotósa elé. Ezzel azt üzeni, hogy bár cigány jelöltként gondolnak rá, de mint hangsúlyozta, pont annyira magyar, mint bárki más ebben az országban.

Váradi Gábor másfél évesen került állami gondozásba, nevelőcsaládtól nevelőcsaládig passzolták, mire nyolcévesen, ’82-ben a miskolci gyermekváros lakója lett. Az intézetben ő volt a „jó tanuló, jó sportoló”. Lelkét és szellemét a Kolping pallérozta (százötven éve működő katolikus mozgalom, célja a szociális problémák orvoslása tanítással, neveléssel), a testét ökölvívással edzette. Kiskölökként kezdett bokszolni, az ökölvívással került a gyermekváros falain kívülre, beutazta az országot, ifjúsági magyar bajnokság ezüstéremig jutott. Felnőttként edzőnek állt, manapság egy szerencsi konditeremben trenírozza azt, aki megfizeti, és a miskolci Ámbédkárban iskolázik azokkal, akik ezt nem tudnák megfizetni.

Váradi Gábor Farkas Norbert/24.hu

A Koncz-lánnyal alapból nincs bajom, azon kívül, hogy fogalma nincs a választókerületről, különösen a nyomorról, cigánysoron senki nem látta, másutt se nagyon. A pártjára viszont haragszom, Orbán elengedte a szegények kezét, lemondott a cigányságról, halálra ítélte a leszakadókat.

- mondta el Váradi Gábor, a 24.hu kérdésére.

Tóth Ádám függetlenként indul, de vannak támogatói, köztük az MSZP-ből kiugrott Szanyi Tibor ISZOMM nevű pártja, valamint a Magyar Szolidaritás Mozgalom.

Ádám édesapja rendőr, posztos, a bátyja is rendőr, szintén posztos. Tóth Ádám hatévesen döntötte el, hogy ő is rendőr lesz, az is lett: posztos. Rendészeti szakközepet végzett Miskolcon, aztán fölvezényelték a BRFK bevetési osztályára, kutyásokhoz, onnan kerületbe, majd vissza Miskolcra, ott is bevetési osztályra. Később leszerelt és a civil élteben helyezkedett el.

Amikor hírét vette Koncz Ferenc halálának, elhatározta, megszerzi a mandátumot. Állítja, nincs az az isten, hogy ő visszalépjen. Annyiban azért segíti az ellenzéket, hogy feszt támadja Koncz Zsófiát: a választási bizottság a minap az ő feljelentése alapján marasztalta el a kisgyerekekkel fotózkodó fideszes jelöltet. Akit egyébként személyesen ismer.

Szegény Zsófi sima báb. Nem értem, hogy nem veszi észre, hogy a Fidesz hány olyan jó szándékú embert használt ki, mint ő.

- mondta Tóth Ádám.

A cigány nemzetiségű Medve István is a jelöltek között van. Politikai pályafutását még a múlt rendszerben kezdte amikor elvégezte a marxista egyetemet (Foxi Maxi főiskola) ahol azzal a felismeréssel diplomázott, hogy képes volt megkülönböztetni a kapitalista rablót a szocialista rablótól, de rájött, hogy mindkettő az. A rendszerváltás után Torgyán Józseffel és a kisgazdákkal politizált és állítása szerint az 1998-as amikor az FKGP két forduló között összeállt Orbánnal, öt mandátumot szerezett a Fidesznek.

Medve István 2018-ban még fideszes volt, és Koncz Ferencnek kampányolt.

Aztán megharagudtam, mert rám se hederített, amikor megírtam neki Voldemort nagyúr (Mengyi Roland) ármánykodását. Sajnálom, ami történt vele. De mikor hallottam, hogy a lányát indítják a helyén, az jutott eszembe, hogy Koncz Zsuzsánál én ezerszer jobban ismerem ezt a vidéket, és milliószor jobban képviselném az itt élők érdekeit.

Igen Zsuzsa, Medve István ugyanis következetesen Koncz Zsuzsaként emlegeti Koncz Zsófiát.