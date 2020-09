Navracsics Tibor szerint mind a két félnek hátra kellene lépnie egyet az SZFE-ügyben

A Spirit FM Kelj fel Jancsi című műsorában nyilatkozott Navracsics Tibor többek között az SZFE-ügy kapcsán is. Elmondta, hogy ő akkor vállalna mediátori szerepet a két fél között, ha azok akarnák ezt, de erre most nem lát lehetőséget. Azt is megjegyezte, hogy az egyetemi modellváltás az elsőként átalakult és emiatt nagyobb sajtófigyelmet kapott Corvinust leszámítva a többi egyetemen teljes csendben zajlott le.

Nem egy brutális hatalom és egy békés, virágot szagolgató, napozgató civil társadalom konfliktusáról van szó SZFE-ügyben

-tette hozzá a volt EU-biztos. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetem kapcsán a fő problémát az okozta, hogy annyi konfliktuspont keresztezte egymást, ami bombaként robbant. Véleménye szerint a békítéshez az kellene, hogy mind a két fél lehiggadjon és egyet hátralépjen.

A műsorban Navracsics azt is kifejtette, hogy Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kereste fel az Északnyugat-Magyarországi Régió gazdaságfejlesztéséért felelős kormánybiztosának pozíciójával. Ennek fő indokaként indokaként nevezte meg a kormány azon törekvését, mely szerint a fejlesztéspolitikában új szempontot akar megjeleníteni, ezért az országot 4-5 gazdaságfejlesztési nagyrégióba szervezi.

(atv.hu)