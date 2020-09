Lemondott az Egyesült Államok budapesti nagykövete, döntését nem indokolta

David B. Cornstein a nagykövetség Facebook-oldalán kedd este jelentette be döntését, igaz, nem indokolta azt semmivel.

"Mélyen átérzett büszkeséggel és egyben némi szomorúsággal tudattam Trump elnök úrral és Szijjártó külügyminiszter úrral, hogy november 1-jével lemondok az Egyesült Államok magyarországi nagyköveti posztjáról"

- írta a diplomata.

Mélyen átérzett büszkeséggel és egyben némi szomorúsággal tudattam Trump elnök úrral és Szijjártó külügyminiszter úrral,... Közzétette: US Embassy Budapest – 2020. szeptember 15., kedd

Megtiszteltetésnek és kiváltságnak nevezte volt annak az országnak a szolgálatát, melyet szeret egy olyan országban, amelyet őszintén megkedvelt, "de kétoldalú kapcsolataink túlmutatnak egyetlen emberen" - tette hozzá.

"Nagyon büszke vagyok arra, amit a budapesti Amerikai Nagykövetség teljes csapatával – magyarokkal és amerikaiakkal egyaránt – elértünk az országaink mint szövetségesek közötti kapcsolatok erősítése terén. Hiányozni fog Magyarország, a csodálatos barátok és emlékek, amelyeket itt szereztem, ám nagykövetségi kollégáimat, Magyarországot és a magyar népet mindörökre a szívembe zártam"

- olvasható David B. Cornstein üzenetében.

Karrierdiplomata

A nagykövetség oldalán elérhető bemutatásból kiderül, az Egyesült Államok szenátusa 2018. május 24-én hagyta jóvá a kinevezését, és a nagykövet 2018. június 25-én adta át megbízólevelét Magyarország köztársasági elnökének.

A tősgyökeres New York-i David Cornstein számottevő sikereket ért el a városban, üzletemberként és közéleti szereplőként egyaránt. Egy több mint egymilliárd dollárt érő, a NASDAQ-on jegyzett vállalatot épített fel vezérigazgató-elnökként, valamint sikerült egy csődközeli állami céget, az Off Track Betting – NYC-t hatékony és rendkívül jövedelmező vállalattá alakítania 16 éves elnöksége alatt.

David Cornstein a New York-i Állami Olimpiai Bizottság elnökeként azon dolgozott, hogy a 2012-es nyári olimpiai játékokat New Yorkban rendezzék. Igazgatótanácsi tagja volt ezen kívül a Jacob Javits Development Corporation-nek, New York Állam Termelékenységi Tanácsának, a Battery Park igazgatótanácsának, valamint együtt dolgozott Richard Parsons-szal New York város Gazdasági Fejlesztési Vállalatának alelnökeként.