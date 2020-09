Október végén bezár a tököli börtönkórház, feladatait egy új egészségügyi központ veszi át, sok még a kérdőjel

Megszűnik a tököli börtönkórház, feladatait a több száz kilométerre, Berettyóújfaluban épülő új központ veszi át. A tököli dolgozók úgy látják, a továbbfoglalkoztatásuk még nem megoldott, a BvOP viszont állítja, mindenkinek találnak helyet - írja cikkében az Átlátszó.

Nemrégiben a Facebookon bukkant fel, majd szinte azonnal el is tűnt egy írás, melynek tanúsága szerint október végén megszűnik a tököli börtönkórház, jogutódja pedig a több száz kilométerre lévő, Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban épülő Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ lesz. A poszt szerint a tököli létesítmény közel 200 dolgozója hónapok óta bizonytalanságban él, mert nem tudják, mi lesz velük, hova kerülnek.

A lap megkereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (BvOP), hogy megtudja, valóban bezár-e tököli rabkórház, ha igen, mi lesz az ott dolgozók sorsa, és hány főt érinthet az elbocsátás.

A BvOP Kommunikációs Főosztályán megerősítették a hírt, és azt írták: “Tájékoztatjuk, hogy 2020. november 1-jétől Berettyóújfaluban megkezdi működését a Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ, amely új egészségügyi intézményünk a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházának állami alapfeladatait átveszi, így a tököli börtön területén működő kórház 2020. október 31-én megszűnik.”

A BvOP szerint minden rendben lesz

A válaszban az is olvasható, hogy a “közösségi médiában megjelent híresztelésekkel ellentétben” nem bocsátanak el senkit. A “Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában szolgálatot teljesítő valamennyi kollégánk értékes munkájára számítunk a jövőben is. A kórház munkatársainak foglalkoztatása folytatódik a büntetés-végrehajtás egészségügyi ellátást is biztosító intézményeiben, valamint a bv. intézetekben.”

Hozzátették, “a szervezet igény szerint mindenki számára biztosítja a helyi – tököli – szolgálatellátás lehetőségét, de amennyiben a munkavégzés új helye a lakóhelytől távolabb esik, a büntetés-végrehajtás minden rendelkezésére álló munkáltatói intézkedéssel támogatni fogja a munkába járás könnyebbé tételét.”

A BvOP honlapján található információk szerint a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház állami alapfeladata a büntetés-végrehajtási intézetekből beutalt fogvatartottak, illetve a Budapest és Pest megye területén rendőrségi fogdán elhelyezett előzetes letartóztatottak egészségügyi ellátása.

A tököli létesítményben összesen 51 kórterem és 297 ágy van, belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, krónikus részleg, valamint fertőző részleg is működik, emellett egy 36 ágyas, úgynevezett Betegség Megállapító Osztállyal (BMO) is rendelkezik.

Mint írják,

“a betegforgalom megfelel egy közepes méretű megyei kórház betegforgalmának, kb. 17000 fogvatartott ellátását biztosítja jelenleg a kórház. Ambuláns betegek száma éves szinten 11000 feletti, fekvőbetegeink száma meghaladja az 1300-at.”

Kérdés, hogyan lehet ennyi embert átköltöztetni

A probléma azonban éppen az, hogy gyakorlatilag semmi információ nincsen arról, miként fogja ezt a rengeteg beteget egyik napról a másikra átvenni az új létesítmény Berettyóújfaluban.

Az Átlátszó szerette volna megtudni, hogyan fogják az új létesítményben megoldani a nagyjából 17000 fogvatartott ellátását, amikor a tököli létesítményben 51 kórterem és 297 ágy van, míg az újban csak 194 ágy lesz.

A BvOP szerint tekintettel arra, hogy a gyógykezelést igénylő fogvatartotti átlaglétszám nem haladja meg a 160-180 főt, a közel 200 fő befogadó képességű Egészségügyi Központ biztonságosan el fogja tudni látni a fogvatartottak kezelését, gyógyítását.

Azt írták, valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben működik egészségügyi szolgálat orvossal, egészségügyi szakszemélyzettel. Vagyis összességében “a fogvatartottak egészségügyi ellátása a jövőben is maximálisan biztosított lesz.”

Azt azonban elismerték, hogy a teljes dolgozói létszám még nincs meg az intézményben.

“A Berettyóújfaluban meghirdetett álláshelyeknek ugyanis eddig mintegy 80 százalékát sikerült betöltenie a büntetés-végrehajtási szervezetnek.”

Alig válaszoltak valamire

Nem reagált viszont a BvOP arra, hogy vannak-e olyan tököli dolgozók, akik vállalták, hogy napi 5-6 órát utazva munkába állnak az új létesítményben Berettyóújfaluban. Azt sem taglalták, hogy azokat a rabokat, akiket eddig a tököli kórházba vittek az ország különböző pontjairól, most Berettyóújfaluba viszik-e majd vagy sem. A BvOP ezenkívül azt sem tudta megmondani, hogy a tervek szerint mennyi lesz a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központjának éves fenntartási költsége. “Tekintettel arra, hogy működését még meg sem kezdte – információval nem tudunk szolgálni” - írták válaszukban.

Érdekesség, hogy a beruházást bruttó 9,2 milliárd forintért a NER egyik kedvenc építőipari vállalata, a West Hungária Bau végzi. A WHB többségi tulajdonosa a 45. leggazdagabb magyar, Paár Attila, aki korábban az Eliosban megvásárolta Tiborcz István tulajdonrészét.